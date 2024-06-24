趙小僑女兒要上學了！一看必備清單「她PO大哭圖」：到現在都拿不定主意

記者潘慧中／綜合報導

趙小僑歷經艱辛的求子之路後，終於在2022年7月迎來女兒「典典寶寶」的誕生。沒想到一眨眼的時間，孩子已經即將上幼兒園，結果一收到老師給的必備物品清單，她附上多個淚眼大哭的表情符號向粉絲求救：「到現在我都拿不定主意，也不知道方向。」

▲趙小僑發文向粉絲求救。（圖／翻攝自Instagram／chao_hsiao_chiao）



趙小僑23日在社群網站透露，最近正在準備女兒上幼兒園所需的物品，「我原本以為，就簡單買個幾樣就好，結果昨天滑手機滑到凌晨三點」，光是挑選水壺就讓她感到格外頭疼。

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趙小僑坦言挑選水壺時，內心頓時出現許多困惑，「不鏽鋼好還是塑膠好？吸管好還是直飲好？如果要挑不鏽鋼，要到316嗎？如果要挑塑膠，要哪一種材質比較好？胖胖瓶還是瘦一點的瓶身好？什麼品牌比較安心？」

▲▼趙小僑光是挑水壺就遲遲拿不定主意。（圖／翻攝自Instagram／chao_hsiao_chiao）



直到發文當下，趙小僑依然決定不了要買哪種水壺，但難題不只這些，「接下來，我還要挑姓名貼、幼兒室內鞋、餐具、牙刷、漱口杯、午睡寢具、背包………」，希望粉絲能給予意見，「我不想每天熬夜啊！」

趙小僑IG全文：

那天去幼兒園參觀了一下，老師給我一張必備物品。

我原本以為，就簡單買個幾樣就好

結果昨天滑手機滑到凌晨三點

請問，「水壺」到底挑什麼好？

老師只建議， 400ml，然後有背袋，

但是網路上的選擇太多太亂了。

不鏽鋼好還是塑膠好？

吸管好還是直飲好？

如果要挑不鏽鋼，要到316嗎？

如果要挑塑膠，要哪一種材質比較好？

胖胖瓶還是瘦一點的瓶身好？

什麼品牌比較安心？

到現在我都拿不定主意，也不知道方向

然後接下來，我還要挑姓名貼、幼兒室內鞋、餐具、牙刷、漱口杯、午睡寢具、背包。。。。。。。。

請大家給我建議，我不想每天熬夜啊