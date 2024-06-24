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ZICO遭獵巫「成具荷拉金庫嫌犯」網酸：你偷東西？　公司怒喊提告

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星具荷拉於2019年11月輕生離世，離奇的是，她去世之後家裡遭竊，犯人只拿走了裝有手機的保險箱，案件至今未結。節目《想知道真相》最新一集裡，靠著AI技術把當年CCTV畫面畫質拉高，4年來首度公開了嫌犯的肖像畫，怎料，韓網開始有言論把該人物指稱為ZICO，認為兩人長相相似，甚至有酸民大舉入侵ZICO的IG留言「你擅長偷東西嗎」、「是你嗎？保險箱犯人」，令粉絲崩潰不已，稍早ZICO透過公司否認，並表示告到底。

▲節目《想知道真相》公開具荷拉金庫嫌犯的畫面。（圖／翻攝自SBS YouTube）

▲節目《想知道真相》公開具荷拉金庫嫌犯的畫面。（圖／翻攝自SBS YouTube）

節目《想知道真相》公開的犯人畫像裡，根據專家分析，該名男子當時年齡介於25歲到35歲之間，戴著眼鏡且左耳掛有耳環，透過該嫌犯的臉型與鼻子大小推測，本人應為170公分以上、顴骨突出。

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怎料，南韓網友開始獵巫，ZICO曾經說過「黃金手機」的言論首當其衝，他曾經在節目裡提到「看過鄭俊英有黃金手機」，裡面有非常多人的名單，這段言論至今還是受到很多人詬病，如今具荷拉家裡失竊的嫌犯畫像首度曝光，網友比對出ZICO過去的打扮，認為他與對方很相似。

▲▼ZICO遭獵巫「成具荷拉金庫犯人」網酸：你偷東西？　公司怒喊提告。（圖／翻攝自ZICO IG、SBS YouTube）

▲▼ZICO遭獵巫成具荷拉金庫嫌犯。（圖／翻攝自SBS YouTube、ZICO IG）

▲▼ZICO遭獵巫成具荷拉金庫犯人。（圖／翻攝自ZICO IG、SBS YouTube）

ZICO的官方IG現遭到酸民大舉入侵，留言區全是「具荷拉家裡被偷的時候你人在哪」、「你擅長偷東西嗎」、「黃金手機有趣嗎」、「是你嗎？保險箱犯人」、「去自首吧」、「你真的是保險箱小偷嗎」，一片負面輿論。

▲▼ZICO的IG遭酸民侵，網友狂酸「你擅長偷東西嗎」。（圖／翻攝自ZICO IG、SBS YouTube）

▲ZICO的IG遭酸民侵，網友狂酸「你擅長偷東西嗎」。（圖／翻攝自ZICO IG）

「具荷拉金庫小偷」輿論不斷發酵，ZICO於24日一早透過公司KOZ娛樂發聲，將會針對網路上的無差別攻擊、辱罵、散播虛假事實的言論提起告訴，並鄭重否認小偷傳聞，「最近遭提及與旗下藝人有關的謠言不是事實，對此將會採取強硬對應方式」，未來將開放粉絲所搜集的舉報內容，公司方面也有積極蒐證，類似狀況發生絕對不和解。

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