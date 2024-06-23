源少年隊長入伍倒數！　道別親筆信曝光「團員搶剃髮」

▲ AcQUA源少年成員黃莑茗將在7月中旬入伍。（圖／種子音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

AcQUA源少年成員黃莑茗即將在7月中旬入伍，今（23日）特別舉辦「與你同行－期待著你的出現」見面會，現場250位海星到場參與，黃莑茗也精心準備讓粉絲難忘且深具紀念價值的小禮物，除了親自設計KAQUA貼紙與精美限定小卡之外，見面會特別設計四大互動環節：「AcQUA源少年」、「咖啡」、「疊紙牌」、「海星」讓粉絲更深入地了解他的生活與愛好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ AcQUA源少年現身為黃莑茗送上祝福。（圖／種子音樂提供）



團員盧佾暘、李秉諭、須弘道驚喜現身，對於隊長莑茗即將入伍感到依依不捨。平時隊長負責督促與叮嚀團員工作細節、凝聚團隊向心力，現在團員們也要開始學習獨立自主，對於隊長一直以來的付出表達感謝之意，並祝福他入伍順利。尚未當過兵的三位團員還特別上網做功課，搜尋當兵必備小物，並依照他的需求與喜好，貼心地送上防蚊蟲叮咬的防蚊液、男用免洗內褲和源少年音樂會聯名造型水壺組成「當兵必備禮包」，祝福他當兵順利。

此外，還搞笑送上剃頭刀，紛紛爭相許願在隊長入伍前，想親自操刀替他剃平頭，笑翻全場，作為團內首位入伍成員，將展開為期六個月的替代役生活，台下海星們表達會非常想念他，期待他短暫別離後，很快就能回歸舞台，與大家相見，黃莑茗提到：「難免有點緊張，但我希望趁這段期間多寫幾首歌，團員也都能多多充實自己，之後等我回來時大家都能有所成長。」

在他當兵和須弘道在美國讀書的這段期間，另外3位成員會繼續以小分隊形式推出作品，以及活動演出，等待他們兩位日後歸隊，他準備了一封親筆信送給支持他的粉絲，信中寫道：「接下來我要當兵了，期許自己在這段時間中能體驗不同的事物並成長，很快就會回來繼續陪伴大家，在這之前請等我一下，一起朝著更美好的那天前進。」此番告白讓台下粉絲相當感動。最後，全場粉絲近距離與他揮手道別，並相約未來再見，活動在歡送聲中圓滿結束。

