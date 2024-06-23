啦啦隊女神丹丹「解放比基尼」！　炸出超兇渾圓雙球辣爆

記者王靖淳／綜合報導

中華職棒富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員丹丹，平時會在社群記錄生活，同時也不吝嗇與粉絲分享日常，擁有甜美外型的她，更因此成了許多人心中的啦啦隊女神，今（23）日她在社群PO出3張比基尼辣照，貼文一出，立即吸引網友朝聖按讚。

▲吳丹丹在社群分享辣照。（圖／翻攝自Facebook／Evelyn吳丹丹）

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透過丹丹分享的照片可見到，她穿著黃色的比基尼站在疑似戶外的按摩池中，她輕靠在浴池旁邊，轉向側面並用手扶著欄杆，完美展現側半球的形狀。從其他照片還可發現，丹丹站在浴池中，轉向正面大方秀出胸前飽滿的渾圓，她把右手高舉起來，臉上除了露出招牌的燦笑，還眨了一隻眼睛，似乎在對鏡頭打招呼。

▲吳丹丹平時會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／Evelyn吳丹丹）

在最後一張照片中，丹丹做出微微抬頭眺望的動作，臉上同樣帶著招牌的甜笑，同時也眨了一隻眼睛，畫面十分俏皮且可愛。為此，她在文中寫道：「你的小黑妞上線了」，似乎在透露自己曬黑了。貼文及一系列的辣照在曝光後，吸引萬人按讚，不少人紛紛留言「太正」、「好美」，就連同樣是啦啦隊成員的短今、琳妲也都忍不住稱讚「好辣」、「可愛又辣」。