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唐綺陽運勢／獅子「桃花旺到容易帶來困擾」！巨蟹告白成功機率高

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報6/24-6/30】

星象影響：土星將逆行、巨蟹能量強、海王星停滯期、火天合更緊密

土星在週末逆行，過去被隱匿的社會事件和真相將浮現，弱勢者為自己發聲，並受到大眾關注，整體社會氛圍低迷，仍需積極應對。巨蟹能量強，好壞能量皆感受得到，好的方面可凸顯美食、家庭的價值，壞的情緒能量亦會被放大。海王星仍在停滯期，無法再對原本逃避的問題視而不見，需更加照顧自身情緒。火、天在金牛更緊密相合，星盤有11-16度者是事主，會做務實的考量，當心金錢流動性較大。

▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）

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▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）

12星座個別運勢：

雙子：工作需多深究勿單看表面，感情小心信任感崩塌

處女：注意因壞習慣導致健康狀況，感情當心複雜關係

天秤：工作受牽制無法施展，太被動易使感情打折扣

射手：因合作關係影響情緒起伏，感情上別潑人冷水

牡羊：工作繁忙需注意身體，感情較務實不浪漫

天蠍：事業適合多嘗試迎來新氣象，出現全新類型的桃花

水瓶：工作約束多需好好處理，感情易錯過良機

雙魚：易被情勒要多保護自己，感情想更進一步要多費心

金牛：工作積極主動就會有收穫，感情聚少離多或顯無趣

巨蟹：交際熱絡帶動事業合作可能，感情告白成功機率高

獅子：女性或長輩型貴人運佳，桃花旺到容易帶來困擾

魔羯：工作穩紮穩打有好成績，感情易吸引多金型桃花

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