小孟老師／6月26日星座運勢　射手無私獻愛「注意超支」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：推動多元融合

感情：遇到真心的愛

財運：注意投資行情

幸運色：淡藍色

貴人：牡羊

小人：巨蟹

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雙子座

工作：可以解除危機

感情：回憶相聚歡笑

財運：善用稅務規劃

幸運色：咖啡色

貴人：金牛

小人：牡羊

天秤座

工作：妥善危機管理

感情：有望告白成功

財運：偏財運很不錯

幸運色：白色

貴人：獅子

小人：金牛

【土象星座】

魔羯座

工作：冷靜處理壓力

感情：擁有真愛喜悅

財運：收入理財增加

幸運色：橙色

貴人：處女

小人：射手

金牛座



工作：夢想可以成真

感情：延續喜悅時光

財運：維持保守狀態

幸運色：玫瑰色

貴人：天秤

小人：雙子

處女座

工作：取得計畫成功

感情：共度難忘愛情

財運：走過辛勤時光

幸運色：咖啡色

貴人：巨蟹

小人：水瓶

【水象星座】

巨蟹座

工作：接受重要任務

感情：彼此守護幸福

財運：虧損彌補完成

幸運色：亮紅色

貴人：射手

小人：天蠍

天蠍座

工作：改進工作表現

感情：展開美好開端

財運：期待再創高峰

幸運色：淡藍色

貴人：雙子

小人：天秤

雙魚座

工作：促進靈感創新

感情：邁向全新起點

財運：投資的幸運日

幸運色：玫瑰色

貴人：水瓶

小人：處女

【火象星座】

牡羊座

工作：上緊發條備戰

感情：共同經營幸福

財運：得到信仰庇佑

幸運色：大紅色

貴人：天蠍

小人：獅子

獅子座

工作：調整工作步調

感情：情感細膩流淌

財運：調整生活預算

幸運色：黑色

貴人：魔羯

小人：雙魚

射手座

工作：拓展合作夥伴

感情：奉獻無私的愛

財運：避免過度支出

幸運色：亮紅色

貴人：雙魚

小人：魔羯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。