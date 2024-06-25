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小孟老師／6月25日星座運勢　雙子財運來了！天秤擄獲愛人芳心

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：完成工作角色
感情：真摯的默契感
財運：調整資金管理
幸運色：橙色
貴人：巨蟹
小人：天秤

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雙子座

工作：閱讀激發靈感
感情：真愛無私奉獻
財運：好運隨即到來
幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：金牛

天秤座

工作：事業策略紮實
感情：順利取得芳心
財運：賺錢機會多多
幸運色：紫色
貴人：牡羊
小人：處女

【土象星座】

魔羯座

工作：拋開負面情緒
感情：成為伴侶依靠
財運：投資分析獲利
幸運色：綠色
貴人：金牛
小人：雙魚

金牛座

工作：易有創作出爐
感情：輕松愉快相處
財運：破除迷信制度
幸運色：亮紅色
貴人：雙魚
小人：巨蟹

處女座

工作：目標方向明確
感情：勇於追求改變
財運：看懂財務報表
幸運色：棕色
貴人：天蠍
小人：水瓶

【水象星座】

巨蟹座

工作：工作有好成績
感情：情感深度交流
財運：全家努力賺錢
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：牡羊

天蠍座

工作：克服事業障礙
感情：停止批判自我
財運：兼職額外收入
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：魔羯

雙魚座

工作：有效引導行動
感情：和諧共同生活
財運：資金平穩上漲
幸運色：紫色
貴人：天秤
小人：射手

【火象星座】

牡羊座

工作：綠色植物定心
感情：努力維護幸福
財運：內心胸有成竹
幸運色：藍色
貴人：魔羯
小人：雙子

獅子座

工作：有效化解紛爭
感情：追逐浪漫之旅
財運：建立複利模式
幸運色：白色
貴人：處女
小人：天蠍

射手座

工作：一切行事穩定
感情：面臨情感考驗
財運：金錢財源廣進
幸運色：橘色
貴人：射手
小人：獅子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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