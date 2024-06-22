鬼鬼認了「還是單身」　自揭：最愛23公分...分享私密保養方法

記者蔡琛儀／台北報導

吳映潔（鬼鬼）今（22日）出席衛生棉代言活動，她先前曾和禾浩辰等人傳緋聞，她大方表示目前還是單身，但不透露單身時間，至於擇偶條件，她笑說要可以無話不談的聊天，「我沒有碰過這樣的人，以前都是要認識久的才會，但交往之前就可以好好說話的蠻少。」

▲鬼鬼大方表示自己目前單身。（圖／記者黃克翔攝）

她今天也大方分享私密處保養之道，表示會使用私密處清潔用品、定期修剪毛髮、擦乳液，「這很健康，毛太多要修，才能減少發炎」；她也大力推薦涼感衛生棉，表示很喜歡下面涼涼的感覺，並說23公分長的衛生棉最適合自己。

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她也透露，自己生理期來的時候下巴容易長痘痘、心情也會受影響，像是容易暴躁、沒有耐性，甚至會因為太痛吃止痛藥，鬼鬼笑說，以前有男友時，就會對男友不耐煩，現在沒男友只好改成碎念愛貓。

▲鬼鬼擁有四間房，考慮還要再買第五間。（圖／記者黃克翔攝）

談到近況，鬼鬼賣關子透露，8月有新作品會曝光，而她擁有4間房產，坦言確實很想買第5間房子，但認為現在房價太高，付不出頭期款，因此考慮、2年之後再說；而她4月得了腸胃炎和A流，躺了好一陣子，5月一邊工作一邊養身體，還好目前狀況恢復良好。