潔哥社區游泳穿超辣！　解放超兇渾圓笑了：好像有點over

記者王靖淳／綜合報導

網紅潔哥（李秉潔）平時用心經營社群，同時也會大方分享家庭互動及育兒心得，日前她才發文透露，社區的戲水池開了，不過自己卻只有爆乳款式的泳衣，決定去買新的款式。今（22）日她驚喜公開新泳裝的照片，沒想到照片一出，立即掀起網友暴動。

▲潔哥在臉書分享泳裝照。（圖／翻攝自Facebook／潔哥李秉潔）

透過潔哥分享的照片可見到，她身穿一件幾何圖案的比基尼泳裝，上衣還有交叉的綁帶設計，完美展現她飽滿的渾圓。下身搭配一件黑色的高腰裙褲，手放在腿上坐在沙發上，後面還可看到女兒FAFA趴在她肩膀上。為此，潔哥在文中打趣寫道：「穿這樣好像有點over，戲水池只有到膝蓋。」表示自己的新泳裝似乎還是太暴露。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲潔哥平時會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／潔哥李秉潔）

事實上，潔哥日前才發文透露，想帶女兒去社區新開放的戲水池玩水，不過礙於自己好像沒有合適的泳衣，為此她笑說：「在社區60cm戲水池玩好像有點母湯。」表示打算再購入新泳衣，如今公開新款照，再度吸引網友按讚討論，不少人紛紛留言表示「這位太太請自重」、「社區爸爸準備中」、「看來社區爸爸擠滿泳池了」。

