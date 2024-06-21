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李多慧「模仿台灣人講電話」萌翻！　網笑翻認證：有抓到精髓

記者劉宛欣／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展1年的時間，身受台灣粉絲喜愛，除了從樂天跳槽至味全龍，也發行歌曲，舉辦見面會，積極挑戰各個領域。大學時期主修觀光中文系的她，來台灣後中文程度也繼續突飛猛進，日前她透過YouTube直播與粉絲互動，期間模仿台灣人講電話的語氣和表情，模仿功力一流，讓許多人認證「超像」。

▲▼李多慧專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲李多慧在台發展約一年的時間，深受台灣粉絲喜愛。（圖／記者湯興漢攝）

李多慧日前再YouTube直播時，突然模仿起台灣人，非常有自信地說：「我覺得我很像台灣人，我可以模仿。」隨後作勢講電話，用超萌奶音說著中文：「喂？對對對對對…真的嗎？嗯…那個…嗯…真的嗎？對對對對對…好啊！」語氣像極了台灣人，她笑著表示平時會觀察台灣朋友講電話，模仿完還問網友「這樣對嗎？」電暈許多粉絲。

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▲李多慧模仿台灣人講電話超爆笑。（圖／翻攝自Threads）

▲李多慧模仿台灣人講電話超爆笑。（圖／翻攝自Threads）

有網友將片段截取後轉發到Threads上，引發熱烈迴響，眾人紛紛被萌翻留言「我淪陷了⋯太可愛了吧」、「這影片太長了看了兩個小時」、「好可愛那個對對對」、「沒錯這真的很台灣」、「精髓有抓到」、「感覺沒有偶像包袱，好好笑也好可愛」，

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