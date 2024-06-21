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DJ女神浜崎真緒中毒急送醫！　「全身癱瘓手狂抖」驚悚影片曝光

記者劉宛欣／綜合報導

日本AV女優浜崎真緒是許多男人心中的D槽女神，近年進軍DJ圈化身「DJ Mao」，經常受邀到各地演出。近日她計畫到香港進行4場演出，沒想到卻突然中毒緊急送醫，她21日在Instagram發文曝光最新病況，還附上了一段她發作抽蓄的影片，讓許多粉絲相當擔憂。

▲浜崎真緒被診斷出氧氣中毒。（圖／翻攝自浜崎真緒Instagram）

▲浜崎真緒突然中毒送醫。（圖／翻攝自浜崎真緒Instagram）

浜崎真緒21日在Instagram發文，指出20日抵達香港，在去與合作方見面的路上，在車上突然四肢、舌頭麻痹，隨行團隊見狀立刻把她送至醫院，到達醫院後，症狀惡化至全身癱瘓、四肢痙攣的地步，腦中一片空白，所幸在醫療團隊的檢查下，很快找出病因是「氧氣中毒」，並坦言這幾年已經發生數次類似的情況，但一直以為是小問題，直到這次症狀嚴重，才知道不容忽視。

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▲浜崎真緒被診斷出氧氣中毒。（圖／翻攝自浜崎真緒Instagram）

▲浜崎真緒被診斷出氧氣中毒。（圖／翻攝自浜崎真緒Instagram）

浜崎真緒透露接下來會多加休息，不希望讓親人、朋友、粉絲擔心，此外也向這次的合作方致歉，不過這次自22日起在香港的4場演出，她仍承諾會如期出席，這兩天會盡量養好身體，她不願讓粉絲失望，表示「一定要發揮出最好的演出給大家，希望每一個粉絲每次看到我的演出，都是要非常满足的，我不可以令大家失望而回，感謝大家的支持」。

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