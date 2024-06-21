蕭淑慎尪梁軒安「6聲明」駁騙財騙色！　無奈發聲：老婆都知道

記者王靖淳／綜合報導

女星蕭淑慎和小15歲老公梁軒安在2017年結婚，不過今（21）日卻被1名24歲的曾姓女子指控，男方外遇又詐財，因此按鈴提告。為此，梁軒安稍早也透過臉書發出律師聲明做出回應。

▲蕭淑慎和梁軒安在2017年結婚。（圖／翻攝自Facebook／蕭淑慎KittyHsiao）

針對曾姓女子指控騙財又騙色，梁軒安在聲明中強調自己絕無詐欺或侵占等不法行為，表示對方所說的均非事實。至於感情糾紛等指控，梁軒安透露，自己在和曾姓女子合作的期間及過程，老婆蕭淑慎全都知情，同時也表示，曾姓女子多次與他們夫妻倆及家人一起用餐，有親友可以作證。

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▲蕭淑慎會在社群分享夫妻日常。（圖／翻攝自Facebook／蕭淑慎KittyHsiao）

事實上，24歲的曾姓女子今（21）日在律師的陪同下，到台北地檢署按鈴申告，除了爆料梁軒安以「要與蕭淑慎離婚」為前提引誘她交往、把她騙上床之外，並指控對方以「空手套白狼」的手段騙走父親留給自己的房子，同時也向蕭淑慎喊話：「妳的渣男老公，都是用這樣的方式在騙錢騙上床嗎？」

【梁軒安在臉書發出的律師聲明】

一、本人絕無任何詐欺、侵占等刑事不法行為。

二、由曾女士之說法，曾女士因工程延宕等原因付不出私人會所之尾款，足見曾女士當時並無資力，本人如何詐欺、侵占一位無資力之人的財產。

三、再者，借款人是雄鷹公司至今雄鷹公司均如期清償之貸款，當無任何詐欺、侵占之情形。

四、另外，對於感情糾紛等不實指控，本人與曾女士合作期間，本人之配偶均均知悉，且曾女士亦曾經多次與本人之配偶及家人一同用餐，均有親友可以作證。

五、既然曾女士提出刑事告訴，本案靜待司法調查，相信會給我一個清白。

六、感謝社會大眾關心，占用媒體及社會大眾不必要的資源，本人甚感無奈及抱歉。