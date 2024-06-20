梁湘華被五花大綁越痛越快樂 　吳慷仁爽終於有人這樣拍

記者葉文正／台北報導

話題電影《破浪男女》今（20）日釋出首支幕後花絮，影片爆出吳慷仁、劉主平、柯煒林和梁湘華都異口同聲說導演楊雅喆根本是『心機鬼』！梁湘華拍戲時根本不知道柯煒林的名字，要柯煒林從拍戲一開始就戴上面罩，一直到殺青才看到柯煒林的真面目！就是這麼多心機，所以演員揭露金獎導演楊雅喆拍戲原來這麼多巧思設計！但就是這些充滿心機的設計，讓已經看過片的影帝吳慷仁感動落淚！



▲梁湘華(左)、柯煒林有場皮繩調教的虐戀。（圖／台北双喜電影提供）

電影公司昨（19）日也宣布26日舉辦的《破浪男女》首映禮，要邀請今年剛滿18歲的觀眾出席。導演楊雅喆透露，現場將讓吳慷仁等主演，為報名的觀眾舉行成年禮。同時，因為2024年起文化幣在16～22歲觀眾可以使用，電影公司也將會為使用文化幣看《破浪男女》的觀眾設計相應的活動，具體內容會在26日的《破浪男女》首映會上公布，屆時也會在《破浪男女》社群上有更完整資訊。



▲吳慷仁(右)與劉主平。（圖／台北双喜電影提供）

被爆料者戲稱目測17公分的金馬影帝吳慷仁就透露《破浪男女》他還沒看過劇本就答應演出，楊雅喆也笑虧吳慷仁收到劇本時應該『臉色鐵青』。因為由吳慷仁飾演的單親霸一角，在片中有多場的親密性愛戲，更有全裸、吃腳腳和更令人害羞的挑戰級親暱動作。面對這些激情戲吳慷仁形容：「看到劇本就是wow，這個wow不是好炫、好酷，而是終於有人要這樣拍。」



吳慷仁進一步透露拍裸露戲其實男演員壓力不小於女演員：「當我知道女演員是準備好的，我會非常放心，因為男演員在拍這種戲時我覺得壓力不比女生小，女生有女生的壓力，男生有男生的壓力。因為觸碰、觀看，甚至身體的接觸都是蠻尷尬的，我們可以當作是演戲，但導演要的不只是演戲，而是真實感。所以對我來說，如果對手演員ok，我也沒有太大的問題。所以全裸其實我反而不覺得那個是一個很大的問題，比較大的問題是可能是我們如何去表現出他的劇本裡面男歡女愛，這一方面的動作甚至是動機。」



談到導演的心機和用心，劉主平形容《破浪男女》劇中的主要四個角色根本就是導演楊雅喆的分靈體，這些角色都是被導演愛著的。「這次拍《破浪男女》有最大和之前不同的感受是我覺得導演跟角色是完全站在一起的。記得導演有一天晚上傳了一句話，他說他正在想辦法，想要治癒大家的傷痛這樣子。我那時候就覺得天啊，導演真的是用他的愛跟痛在愛著這些角色！」



導演楊雅喆為了符合《破浪男女》劇情設定，拍戲從開始到殺青前，都刻意不讓梁湘華先看到飾演UberDick的柯煒林的真面目和名字。連拍攝時，都刻意把兩人隔開或是通知柯煒林梁湘華來了，要他趕快戴上面具。在《破浪男女》中因為UberDick在工作時，就是全身黑膠頭套和衣服造型的繩縛師，在綑綁對象面前完全沒有露臉。

但片中有場激烈的肢體碰觸戲，就讓柯煒林說：「導演想要把男生也會有被強暴的那種感受要拍出來。對於UberDick來說，在客人面前，戴頭套其實是他最舒服和私密的防線，那一場戲就是梁湘華要把我的頭套脫掉，在那瞬間，我真的覺得有被侵犯的感覺，就是有真的有被強暴的感覺。但那比較像是情緒上跟心理上的，畫面和情緒都非常衝擊。」



被UberDick五花大綁，越痛越快樂的梁湘華，在拍戲時有多次被綁和測試被綁的過程。但因為在《破浪男女》中，還是有梁湘華被吊起來或舉起的片段，所以繩子摩擦皮膚，對梁湘華和角色來說都還是有些傷痕和疼痛感。但比起皮肉痛，梁湘華更心疼角色：「我腿上有一個很像磨傷，然後起水泡，有點像皮蛇的那個傷痕，然後我就回家擦藥的時候，我很難過，因為我就覺得我只體驗了這幾次，我就已經覺得，這些傷痕它不痛，它根本就是皮肉傷，可是就會讓你很心疼這個角色，因為我就只被綁過這幾次，可是她是一直在這些束縛裡面找快感。她一直很渴求愛嘛，然後她透過這個方式在尋求被愛或愛的感覺，然後你會很心疼，就是在擦藥水邊擦邊哭，為什麼這麼可憐？你為什麼這樣對待自己？」

