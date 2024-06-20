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黃鐙輝虧萁媽愛花錢「一年出國5次」！　秉持3心態轉念：我也是甘願

記者孟育民／台北報導

本周《誰來晚餐15》來賓邀請到知名男星黃鐙輝，他曾擔任過綜藝節目主持人，也參演過多部膾炙人口的電影戲劇作品如，並憑藉《奇蹟的女兒》榮獲電視金鐘獎迷你劇集男配角獎肯定；被問到如何才能事業與生活兼顧得宜？ 黃鐙輝謙虛表示他只有一個心態，就是「不挑，不計較，跟甘願」，還開玩笑拿自己的丈母娘舉例：「你看我丈母娘那麼會花錢，我也是鼻子摸摸，甘願。她從去年去過5個國家了，也代表身體還健康，還可以四處跑、到處去玩，是好事情啊。」

▲▼黃鐙輝擔任《誰來晚餐15》來賓。（圖／公視提供）

▲黃鐙輝擔任《誰來晚餐15》來賓。（圖／公視提供）

黃鐙輝在2019年時成立「板凳樂團」跨足音樂領域，成為全方位藝人。得知受訪家庭經營西索米女子樂團，他興奮分享自己一直有個音樂夢，在大學期間也有組過樂團，還曾參加Yamaha熱門音樂大賽，可惜都沒得獎，但對於自己的歌喉依舊相當有自信，更坦言：「我到現在還覺得自己是一個歌神，但是不會覺得我是影帝。去年我們板凳樂團總算唱到了跨年場，人生第一次；當我可以登台，然後唱給大家聽的那一刻，我就覺得我可以回去了，沒有遺憾了！」

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▲▼黃鐙輝擔任《誰來晚餐15》來賓。（圖／公視提供）

▲▼黃鐙輝拜訪經營西索米女子樂團的家庭。（圖／公視提供）

▲▼黃鐙輝擔任《誰來晚餐15》來賓。（圖／公視提供）

這些年黃鐙輝經歷了人生的起起伏伏，他也經常思考生命的意義，他感性表示現在不管遇到甚麼事情，都盡量學著不跟對方計較，因為無論如何人生的終點都會是一樣的。面對內心情緒的起伏，黃鐙輝也在節目中大方分享他的祕訣，全靠一套666呼吸法來舒緩。

他現場示範：「靠這招所有的壞事都可以放下，深呼吸6下，帶著怨氣，先讓你的身體放鬆，再來也是6個快呼吸，要帶著笑容；最後一個步驟的深呼吸很重要，吸氣時要說『我接受你』、呼氣時說『我祝福你』，重複6次。」在場所有人也跟著做一次，紛紛表示真的相當有感。

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黃鐙輝, 萁萁, 萁媽, 誰來晚餐15

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