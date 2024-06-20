李帝勳暴雷神劇《信號2》「看劇本覺得瘋了」　韓網暴動：太期待

記者吳睿慈／綜合報導

南韓神劇《Signal信號》於2016年播出，主打穿越推理辦案的題材，絲絲入扣的劇情受到很多粉絲喜愛，至今都是觀眾心中經典的片單。戲劇睽違8年，終於在近期擬定開拍第二季的計劃，編劇金銀姬帶著原班人馬回歸，主角李帝勳20日在接受訪問時，坦言看過《信號2》劇本，「心中除了『哇太瘋了』沒有別的想法」，再次感嘆編劇金銀姬的厲害。

▲《信號2》已經在籌備階段，原班人馬回歸。（圖／翻攝自tvN）



《信號2》於3月證實劇本快完成，且原班人馬李帝勳、趙震雄和金憓秀回歸，戲劇終於有動工的消息。主角李帝勳近日為了電影《逃走》（暫譯）宣傳受訪，正面提到該部作品，「《信號2》劇本還沒有全部出來，因為還在準備中所以沒辦法說什麼，但我只有看過前面幾集的初版劇本就覺得『怎麼可以寫出這樣的故事呢，這瘋了』，感覺是可以給大眾超乎想像之外的作品。」

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▲李帝勳已經看過《信號2》前面幾集初版劇本。（圖／翻攝自李帝勳IG）



李帝勳睽違8年再度回歸《信號》，心中只有滿滿感謝，本來也認為經典劇是否不要再拍續集，保持它原有的討論度，但看完第二季劇本後，他給予高度評價，稱讚「不是『金銀姬果然是金銀姬』，而是『金銀姬做到更進階版的金銀姬了』」。他只有簡短提到《信號2》內容，但已經掀起韓網超高討論度，粉絲熱烈回應「心臟撲通撲通跳」、「已經在期待了」。

▲李帝勳戲約滿檔，近來還有電影《逃走》即將在韓上映。（圖／翻攝自電影《逃走》）



不僅如此，《模範計程車3》也正在籌備中，李帝勳手上一次有2部大作即將開拍，近3、4年來行程滿檔，他承認「時間怎麼過得我都不知道」，雖然動念想過好好休息，但當遇到好的作品，又會充滿動力繼續拍攝，現階段的他還是想要珍惜遇到好作品的每個時刻，繼續為演藝事業奉獻。