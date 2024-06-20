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《天空之城》秀韓飆188CM大變臉！結局6年合影媽媽　網：你哪位

文／妞新聞

從《Penthouse：上流戰爭》到近年人氣超火爆的《清潭國際高等學校》、《名校的階梯》、《金字塔遊戲》，以上流階級、頂流名校「微型社會」為主題的韓劇正夯，其中2018年的現實狗血劇代表始祖《Sky Castle天空之城》也再度被挖出來討論，已經大結局長達6年的經典神劇，當時的小演員們近況大公開啦！

現實的慧娜傳幸福喜訊

「珍熙家獨子」不升學在幹嘛？

https://www.instagram.com/p/C8N7fljSnDf

《Sky Castle天空之城》中因為升學壓力、家長期待備受煎熬的高中生們，轉眼間都長大啦！飾演姜尚俊的私生女「金慧娜」一角的演員金寶羅，在劇中身世可憐，有著好成績卻抬不了頭，被編劇賜死被公認是全劇「最悲劇的角色」，還好現實中的她在6月幸福完婚，對象是大6歲導演趙巴倫，浪漫婚紗照一出馬上湧入滿滿祝福。

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▲李宥珍。（圖／IG@izitmag_）

至於由演員李宥珍飾演的珍熙家的獨子、三代單傳的金孫「禹秀韓」，也傳來驚人消息，演出當時只有14歲，青澀臉龐上還自帶嬰兒肥的他，在6年間暴風成長，5年前曾經參加男團選秀節目PRODUCE X 101，以個人練習生身份登場，肉眼看就抽高不少、消瘦超多，最終以55名的成績與出道擦身而過。

秀韓母子團聚合影

全網認不出驚呆：你哪位

https://www.instagram.com/p/C40KQncS6aP

李宥珍之後以藝名柳珍宇活動，並簽入演員公司Namoo Actors，同時在《2022 SBS演技大賞》拿下青少年演技獎殊榮，今年滿19歲的他還錄取中央大學表演電影藝術系，作為大一新生登上首爾話劇、獻上首次處女作，近日還睽違多年與「秀韓媽媽」世紀大合體，3張母子合影一公開馬上引爆熱議啦！

▲李宥珍與吳娜拉合影。（圖／IG@sabita_5）

可以看到吳娜拉曬出3張特地前往公演場幫「兒子」應援的認證照，不過隔壁那位頭髮捲捲、雙頰稜角分明，身高直接高出吳娜拉1個頭以上的高個歐巴，居然是李宥珍本人！？188CM大長腿＋修長身材＋太平洋寬肩，還有已經有成熟男人輪廓的臉龐，作為大學生判若兩人的模樣讓全網驚呆，紛紛大呼：「時間過得太快了！」、「秀韓好好長大了！」還有網友震驚吳娜拉根本是吃了防腐劑一點都沒變！

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

《Sky Castle》秀韓抽高20公分！《很便宜，千里馬超市》變車教授的兒子

《意外發現的一天》、《德魯納酒店》！《Sky Castle》9位少年演員近況更新

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Niusnews妞新聞, 金寶羅, 李宥珍, Sky Castle, 吳娜拉, 柳珍宇

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