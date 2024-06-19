ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金曲獎王力宏致敬李玟被消失　黃國倫：沒有這個必要

記者葉文正／台北報導

黃國倫、寇乃馨夫妻，今天與余秉諺、李唯楓、李明川、岑妮等人一起出席三立新節目記者會，資深音樂人黃國倫被問到王力宏取消金曲獎致敬李玟的節目已經取消，他表示：「我覺得沒有這個必要，很可惜。」對於金曲獎的取捨不以為然。

▲黃國倫(左)與寇乃馨。（圖／三立提供）

▲黃國倫(左)與寇乃馨。（圖／三立提供）

黃國倫對於金曲節目取消表示：「我覺得取消太可惜，我覺得力宏以前是SONY歌手，他也有心要懷念他的老友同事，他唱功各方面都很OK，這時代不要因人廢言，也不要被太多網路的東西影響，因為這就是音樂，因為致敬李玟真的很有必要，可是他也不想造成大會為難，但我認為沒有這個必要取消這件事情。所有事情都會有人罵，該做還是要做，讓音樂歸音樂。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃國倫(左)與寇乃馨。（圖／三立提供）

▲李唯楓(左起)、黃國倫、 岑妮、寇乃馨、余秉諺與李明川。（圖／三立提供）

至於最近演員王柏傑酒駕被捕，黃國倫跟寇乃馨則認為酒駕零容忍，是大家共識，這件事就沒有爭議，但黃國倫仍是認為力宏可以獻唱：「若一個人有帶著心意，有實力可以獻唱，因此而取消就可惜。音樂人不管過去過怎樣，私生活這件事，我們很難去了解別人的私生活，但倘若都這樣子，所有節目都要選拔像模範生一樣的人，就無此必要，反而損害致敬李玟的機會。」

▲黃國倫(左)與寇乃馨。（圖／三立提供）

▲黃國倫送寇乃馨當生日禮物。（圖／三立提供）

而黃國倫這次到美國傳播福音，也帶著神秘禮物到美國送給寇乃馨當生日禮物，寇乃馨則抱怨：「黃國倫送卡片可以送到重複的，這次送1971年我出生那年生產的削鉛筆機，而且沒有拆封，他說我喜歡幼稚可愛的東西，人生就像一支筆，就可以書寫人生美麗的樂章，但舊的削鉛筆機要五千多元。」乃馨抱怨，黃國倫以前還送過萬花筒，真的很瞎，完全不知道她喜歡什麼。

▲王力宏（圖／翻攝自微博／王力宏）

▲王力宏（圖／翻攝自微博／王力宏）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

推薦閱讀

蔡阿嘎老婆哭哭！二伯深夜「突收一封訊息」皺眉：這天還是來了

蔡阿嘎老婆哭哭！二伯深夜「突收一封訊息」皺眉：這天還是來了

陳妍希遭爆「8年婚姻破裂」！陸狗仔「陳曉一心想離婚」預告直播

陳妍希遭爆「8年婚姻破裂」！陸狗仔「陳曉一心想離婚」預告直播

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」！　夫10年被綠3次：都找高富帥

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」！　夫10年被綠3次：都找高富帥

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

快訊／男友賭場被抄「滴妹首發聲」！　大動作切割：從未參與博弈

快訊／男友賭場被抄「滴妹首發聲」！　大動作切割：從未參與博弈

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

王柏傑酒駕開她車「謝欣穎連坐受罰」發聲了！　吊扣車牌嚴重下場曝光

王柏傑酒駕開她車「謝欣穎連坐受罰」發聲了！　吊扣車牌嚴重下場曝光

瑜伽女神爆帶男進房！夫門外目睹「被綠過程」崩潰　小王竟是時尚F4

瑜伽女神爆帶男進房！夫門外目睹「被綠過程」崩潰　小王竟是時尚F4

舒華現身柯震東慶生！賈靜雯楊銘威6藝人都在場　網傻：這組合不可思議

舒華現身柯震東慶生！賈靜雯楊銘威6藝人都在場　網傻：這組合不可思議

YTR眾量級Andy、家寧合體了！　撇分手謠言看電影被拍

YTR眾量級Andy、家寧合體了！　撇分手謠言看電影被拍

獨／王柏傑酒駕撞遊覽車遭廠商撤換　這家廠商超衰之前找郭書瑤

獨／王柏傑酒駕撞遊覽車遭廠商撤換　這家廠商超衰之前找郭書瑤

陳妍希被拍「憔悴外出」！陳曉醉到被扶上車 狗仔：半年沒同框了

陳妍希被拍「憔悴外出」！陳曉醉到被扶上車 狗仔：半年沒同框了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎老婆哭哭！二伯深夜「突收一封訊息」皺眉：這天還是來了

陳妍希遭爆「8年婚姻破裂」！陸狗仔「陳曉一心想離婚」預告直播

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」！　夫10年被綠3次：都找高富帥

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

快訊／男友賭場被抄「滴妹首發聲」！　大動作切割：從未參與博弈

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

王柏傑酒駕開她車「謝欣穎連坐受罰」發聲了！　吊扣車牌嚴重下場曝光

瑜伽女神爆帶男進房！夫門外目睹「被綠過程」崩潰　小王竟是時尚F4

舒華現身柯震東慶生！賈靜雯楊銘威6藝人都在場　網傻：這組合不可思議

YTR眾量級Andy、家寧合體了！　撇分手謠言看電影被拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

黃國倫, 寇乃馨, 王力宏

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 樂團開唱「晚買票比早鳥還便宜」引爭議　1招彌補...人多到中場休息
  2. 孫安佐被逮「經紀人首發聲」！　曬黑底文20字吐現況
  3. 大象體操二度入圍金曲最佳樂團　再揭7月開唱「2重量級嘉賓」
  4. 蔡凡熙緊急代打救援！　認「收到王柏傑簡訊」道謝：酒駕真的不好
  5. 張信哲杜拜開唱萬人朝聖　成華人第一「外媒搶報導」
  6. 安芝儇苦練雙腳瘀青「傷照曝光」！　才剛定居高雄認1點住不習慣
  7. 李國修《莎姆雷特》再現！經典陣容「睽違10年」合體
  8. 15歲拿下國民少女季軍　22歲申力安單飛「甜美女團⭢性感辣妹」
  9. 謝霆鋒吊七層樓高翻摔　嚇壞女星衛詩雅尖聲大叫
  10. 金曲獎王力宏致敬李玟被消失　黃國倫：沒有這個必要

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366