金曲獎王力宏致敬李玟被消失　黃國倫：沒有這個必要

記者葉文正／台北報導

黃國倫、寇乃馨夫妻，今天與余秉諺、李唯楓、李明川、岑妮等人一起出席三立新節目記者會，資深音樂人黃國倫被問到王力宏取消金曲獎致敬李玟的節目已經取消，他表示：「我覺得沒有這個必要，很可惜。」對於金曲獎的取捨不以為然。

▲黃國倫(左)與寇乃馨。（圖／三立提供）

黃國倫對於金曲節目取消表示：「我覺得取消太可惜，我覺得力宏以前是SONY歌手，他也有心要懷念他的老友同事，他唱功各方面都很OK，這時代不要因人廢言，也不要被太多網路的東西影響，因為這就是音樂，因為致敬李玟真的很有必要，可是他也不想造成大會為難，但我認為沒有這個必要取消這件事情。所有事情都會有人罵，該做還是要做，讓音樂歸音樂。」

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▲李唯楓(左起)、黃國倫、 岑妮、寇乃馨、余秉諺與李明川。（圖／三立提供）

至於最近演員王柏傑酒駕被捕，黃國倫跟寇乃馨則認為酒駕零容忍，是大家共識，這件事就沒有爭議，但黃國倫仍是認為力宏可以獻唱：「若一個人有帶著心意，有實力可以獻唱，因此而取消就可惜。音樂人不管過去過怎樣，私生活這件事，我們很難去了解別人的私生活，但倘若都這樣子，所有節目都要選拔像模範生一樣的人，就無此必要，反而損害致敬李玟的機會。」

▲黃國倫送寇乃馨當生日禮物。（圖／三立提供）

而黃國倫這次到美國傳播福音，也帶著神秘禮物到美國送給寇乃馨當生日禮物，寇乃馨則抱怨：「黃國倫送卡片可以送到重複的，這次送1971年我出生那年生產的削鉛筆機，而且沒有拆封，他說我喜歡幼稚可愛的東西，人生就像一支筆，就可以書寫人生美麗的樂章，但舊的削鉛筆機要五千多元。」乃馨抱怨，黃國倫以前還送過萬花筒，真的很瞎，完全不知道她喜歡什麼。

▲王力宏（圖／翻攝自微博／王力宏）