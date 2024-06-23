6位偶像歌手轉演韓劇依舊亮眼非凡　2PM李俊昊、玉澤演人氣超高

文／女子學

還記得年輕時，在電視、舞臺上唱跳演出，總是閃耀著光芒的偶像嗎？每個人崇拜的藝人或許不同，但粉絲都將為團體合約到期的問題感到憂心，尤其在三代偶像蜚聲國際、四代偶像高速成長的現在，那些陪伴我們長大的偶像團體已踏入了三十大關，大多數不再上打歌舞台熱舞的他們，憑藉著演技的磨練與養成，依然能在電視上發光發熱。

跟著這篇文章，一同回味偶像們在戲劇界的精彩表現吧！

朴珍榮（GOT7）

出生於1994年的朴珍榮，來自於JYPE旗下的GOT7七人男子團體，但早在團體推出之前，朴珍榮早在2012年便已出演《當男人戀愛時》、《夢想高飛》達到演員出道；參與團體活動的期間，亦有戲劇拍攝的行程。面容清秀的珍榮，常出演爽朗乾淨的男配角，直到《會讀心術的那小子》、《惡魔法官》以及《柔美的細胞小將》成為主演，才廣為圈外劇迷所認識。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲朴珍榮。（圖／《惡魔法官》劇照）

玉澤演（2PM）

JYPE旗下男團2PM作為三代團野獸派代表，有著《Heartbeat》、《Hands Up》諸多令人難忘的熱門歌曲。出身於該團體的玉澤演擁有誘人身材不在話下，常在舞台上撕破上衣的激情演出，更在節目中獲「全國姐姐們的渴望」的稱號，在當時可說是韓國國內家喻戶曉。2021年出演《黑道律師文森佐》，劇中玉澤演化身殘暴詭譎的集團會長，並與宋仲基進行鬥智鬥勇的精彩攻防，使得該劇不僅在韓國繳出均收視率破10、長期稱霸Netflix排行榜的絕佳成績。

▲玉澤演。（圖／《黑道律師文森佐》劇照）

李俊昊（2PM）

今年剛滿34歲、同樣來自2PM的李俊昊，參與團體活動期間人氣雖不如澤演、尼坤，但在近年演藝事業的卓越表現，成功打入海外市場並深受國際劇迷喜愛。細長雙眼帶單眼皮、178公分高的健壯身材，早期甚至常與前輩Rain做比較，常出演看似冷酷高傲，實則愛意濃烈的狗狗系暖男主角，《衣袖紅鑲邊》、《歡迎來到王之國》中充滿話題性的出演，絕對是現今韓劇圈中，當之無愧的偶像代表。

▲李俊昊。（圖／《歡迎來到王之國》劇照）



潤娥（少女時代）

2023年話題韓劇《歡迎來到王之國》中，與李俊昊搭檔演出的潤娥，在劇中化身集善良與聰明於一身的天嗣朗，在劇集上檔後熱烈引起討論，女主角潤娥的2023年網路搜尋次數，甚至藉此更勝《黑暗榮耀》宋慧喬、《無人島的Diva》朴恩斌等重量級演員。出身國民女團「少女時代」，外型亮麗、身材高挑的潤娥，知名代表作包含《黑話律師》、《緣來大飯店》、《歡迎來到王之國》、《極限逃生》，後面兩部均可由Netflix進行收視，喜歡少女時代與潤娥的Sone絕不能錯過。

▲潤娥。（圖／《歡迎來到王之國》劇照）



裴秀智（miss A）

2010年以出道曲《Bad Girl Good Girl》席捲歌壇的miss A，當年更拿下MAMA年度歌曲、最佳女子團體舞蹈表演等諸多大獎。2017年宣布解散之後，原團隊成員Suzy（秀智）成為多部戲劇主演，近年則以《Start-Up：我的新創時代》、《我的女神室友斗娜》最為海外觀眾熟悉。在《我的女神室友斗娜》中，秀智化身失意的大勢女團高人氣偶像，與演員本人經歷重疊的特別選角，讓秀智能以另一種形式綻放偶像光輝。

▲秀智。（圖／《Start-Up：我的新創時代》劇照）



權娜拉（Hello Venus）

出生於1991年的權娜拉，過去身為Hello Venus的一員，團體以成熟性感風格聞名於KPOP圈，172公分高的娜拉也在影音平台上留下許多傳奇直拍。2017年播出的《奇怪的搭檔》中與池昌旭搭檔演出，首次擔綱主演的娜拉劇中穿起西裝與法袍，展現出偶像活動期間不常見的一面；後續出演現象級韓劇《梨泰院class》、暖心鬼怪韓劇《夜限照相館》，甜美的招牌笑容更是為出色的劇情錦上添花。

▲權娜拉。（圖／《梨泰院 class》劇照）

延伸閱讀

《夜限照相館》：陰陽交界的神祕照相館，圓滿亡者遺憾的感人溫馨韓劇

《京城怪物》：斥資 700 億韓元打造，朴敘俊、韓韶禧攜手對抗驚駭怪物

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。