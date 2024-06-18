YTR眾量級Andy、家寧合體了！　撇分手謠言看電影被拍

記者王靖淳／綜合報導

情侶檔YouTuber「眾量級」由Andy、家寧組成，交往將近9年時間，不過日前卻爆出分手傳聞，讓部分粉絲紛紛到社群貼文底下留言敲碗小倆口同框的時間。為此，Andy、家寧今（18）日難得透過IG限動PO出合照，這也是2人傳出分手後首度合體露面。

▲YouTuber眾量級由Andy、家寧組成。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

透過「眾量級」在官方IG分享的1段影片內容可見到，2人與YouTuber「展榮」以及多位友人們一起去看電影《腦筋急轉彎2》，並在限動中分享觀影心得。為此，Andy及家寧事後也各自將同框的影片轉發到個人IG，並開放問答讓粉絲猜猜彼此扮演電影中的哪個情緒角色。

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▲眾量級在IG限動分享和其他友人去看電影。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

事實上，日前有眼尖的網友發現，Andy疑似將IG中與家寧的情侶合照全刪了，因此不少人便開始懷疑2人可能已經分手，不過雙方皆未對此做出正面回應，直到前幾天有人在家寧的貼文下留言問「少了Andy嗎」、「何時可以看到妳和Andy同框」，她才總算鬆口表示Andy一直在，同時也透露很快就能見到2人同框。

▲家寧回應網友的留言。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）