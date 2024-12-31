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向佐道歉！　臨時退出大陸跨年節目…官宣6天變卦「認2病症纏身」

記者陳芊秀／綜合報導

香港星二代男星向佐昨日（30）宣布退出大陸東方衛視跨年晚會。他本月24日曾發文官宣要參加跨年表演，不料手臂舊傷復發，加上得了流感，最終決定退出並公開道歉。

▲▼向佐發文道歉，臨時宣布退出東方衛視跨年盛典。（圖／翻攝自微博）

▲向佐發文道歉，臨時宣布退出東方衛視跨年盛典。（圖／翻攝自微博）

向佐在發文中表示：「衷心感謝東方衛視跨年盛典節目組及觀眾朋友們的信任和支持。我非常期待也很珍視這次跨年舞臺的演出機會，為此也做了很多準備工作。但由於之前工作中留下的手臂舊患復發，加上最近又得了流感，現在身體抱恙，很遺憾無法及時參與本次彩排及演出。」他也藉此向電視台跨年晚會的工作人員以及觀眾致歉。

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文末向佐表達了對節目的祝福：「預祝本次跨年盛典圓滿成功，也祝大家跨年愉快。我很快會回來的，我們下次再相見！」

▲▼向佐發文道歉，臨時宣布退出東方衛視跨年盛典。（圖／翻攝自微博）

▲▼向佐發文道歉，臨時宣布退出東方衛視跨年盛典。（圖／翻攝自微博）

▲向佐24日發文官宣要參加跨年節目，不料6天後突喊卡退出。（圖／翻攝自微博）

向佐是影視大亨向華強的兒子，老婆是女星郭碧婷，今年他憑電影《門前寶地》的一幕摸鼻動作掀起全民模仿潮，隨後又開始穿女裝直播帶貨，還參加不少綜藝節目，堪稱是相當活躍的一年。他官宣參加跨年7天就退出，令粉絲關心身體狀況。

▲▼向佐發文道歉，臨時宣布退出東方衛視跨年盛典。（圖／翻攝自微博）

▲向佐摸鼻動作引發模仿潮。（圖／翻攝自微博）

▲▼向佐發文道歉，臨時宣布退出東方衛視跨年盛典。（圖／翻攝自微博）

▲向佐近期愛以女裝示人，引發討論。（圖／翻攝自微博）

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