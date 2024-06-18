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蔡阿嘎阿嬤突住院「病床照曝光」！　帶二寶陪伴吐不捨心聲

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎的影片題材豐富，受到不少粉絲喜愛，平時除了拍片分享與2個兒子「蔡桃貴」、「蔡波能」的親子日常之外，邁入80多歲的阿嬤「嘎嬤」偶爾也會在影片中露面。不過今（18）日他卻在社群PO出1張病床照，透露阿嬤住院的消息，貼文一出，立即湧入不少網友留言表達關心。

▲蔡阿嘎（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎發文透露阿嬤住院。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

透過蔡阿嘎分享的照片可見到，他與「蔡桃貴」、「蔡波能」待在病房裡，陪伴住院躺床的嘎嬤。他不捨表示，嘎嬤只要稍微受到風寒，就會變嚴重且得住院觀察，坦言自己不能做什麼，只能盡量帶2個兒子去探望，希望嘎嬤能在聽到金孫的聲音後就恢復元氣、趕快好起來。

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▲蔡阿嘎（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

蔡阿嘎的阿嬤「嘎嬤」平時會在影片中露面。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

事實上，蔡阿嘎在今年5月時才在社群PO出1張照片，透過當時的畫面可見到，躺在病床上的嘎嬤用手握住蔡桃貴的手。為此，蔡阿嘎在文中坦言，嘎嬤日前一度住進加護病房，所幸恢復情況很良好，已經準備要出院，如今他又透過社群透露對方住院，引發許多網友紛紛湧入貼文寫下，「加油」、「早日康復」的祝福留言。

【蔡阿嘎臉書全文】

80好幾的嘎嬤稍微受風寒，就會變嚴重得住院觀察，也不能幫她做什麼，只好盡量帶桃貴波能回去探望阿祖、在旁邊嘰嘰喳喳吵吵阿祖，看嘎嬤能不能聽到金孫的聲音就恢復元氣、快快好起來！

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蔡阿嘎, 網紅, YouTuber, 二伯

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