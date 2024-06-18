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WORLD GAY故事線瘋了！　徐仁國低頭想親「安宰賢突睜眼」

記者張筱涵／綜合報導

韓演員徐仁國2012年出演K.will〈Please don't...〉，最後竟然愛的是安宰賢的反轉結局，當年吸引了全球K-POP粉的目光，讓他獲得「World Gay」的稱號。他們相隔12年擔任K.will新歌〈沒有適合我的離別歌曲〉男主角，預告今（18日）曝光掀起熱烈討論。

►韓MV史上最衝擊的反轉結局！　K.Will時隔11年再邀徐仁國、安宰賢拍MV

▲▼安宰賢　徐仁國。（圖／翻攝自YouTube／STARSHIP）▲▼安宰賢　徐仁國。（圖／翻攝自YouTube／STARSHIP）▲▼安宰賢　徐仁國。（圖／翻攝自YouTube／STARSHIP）

▲徐仁國和安宰賢相隔12年再次合作。（圖／翻攝自YouTube／STARSHIP）

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K.will新歌〈沒有適合我的離別歌曲〉MV預告今天曝光，先是徐仁國嘆了口氣在書房打著電腦，接著躺在地板上，背影看起來很是傷心，接著出現了在屋頂被安宰賢要電話的場景。後續穿插他們兩個之間的回憶，最後是徐仁國低頭要親睡夢中的安宰賢，沒想到對方突然睜開眼，接著顯示歌名並傳出「我很想你」的台詞，預告就此結束。

MV曝光後，南韓網友們馬上回想起K.will宣傳新歌前曾說「大家很期待吧？看了預告後，是不可能不看MV的唷」。果然不到短短2個小時就吸引破千則留言，「希望徐仁國這次要幸福啊」、「我要瘋啦！感覺這會成為我人生中最愛的愛情故事」、「拜託現在就給我完整版，我要瘋啦」，而正式MV將會在20日下午5點（台灣時間）上線。

▲▼安宰賢　徐仁國。（圖／翻攝自YouTube／STARSHIP）▲▼安宰賢　徐仁國。（圖／翻攝自YouTube／STARSHIP）

▲徐仁國趁安宰賢睡覺想親，沒想到對方突睜眼。（圖／翻攝自YouTube／STARSHIP）

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