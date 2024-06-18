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藤岡靛揭《被害者2》拍攝秘辛　一看劇本傻眼：來不及了

記者許逸群／台北報導

華語懸疑推理影集《誰是被害者：第2季》今（18日）舉辦開播記者會，本季加入演出的日星藤岡靛在劇中飾演檢察官，他表示：「剛到台灣的時候，有去法庭訪問真實的檢察官，上課學習態度與處理案子的方式。」

▲▼《誰是被害者2》上線記者會-藤岡靛。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼藤岡靛加入《誰是被害者2》演出陣容。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼《誰是被害者2》上線記者會-藤岡靛。（圖／記者周宸亘攝）

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藤岡靛雖然中文本身溝通無礙，但為了劇中許多專有名詞苦練中文，他說：「天天上中文課，最初劇本台詞更多，刪掉變成比較短。」且他從到台灣首日就開始琢磨中文，他苦笑說：「以為這個角色台詞應該一半中文、一半日文，後來是全中文。」大家開玩笑問他有沒有後悔？他打趣說：「來不及了！」

提及與藤岡靛的合作，王識賢虧說：「感覺他壓力很大、台詞很多，我只是『是不是』、『好不好』，他是檢察官。我看他壓力很大、很辛苦。」王識賢透露，有些拍攝片段雖然看似沒問題，但藤岡靛會自行要求重來，他說：「有些東西演員要對自己負責，OK不ＯK，他自己最清楚。」

藤岡靛參與過許多國家的影視拍攝，聊到台灣與日本的差異，他直言：「差很多。十幾年前差不多，不知道什麼時候開始，台灣的環境變成非常人性，工作時間很合理。我在各國工作過，比起來台灣的工作環境真的很不錯。」他透露曾因戲約較滿，一度連續工作2、3天都沒休息。

▲▼《誰是被害者2》上線記者會-張孝全、許瑋甯、王識賢、蘇慧倫、藤岡靛、李沐、劉俊謙、張再興。（圖／記者周宸亘攝）

▲《誰是被害者2》演出陣容相當豪華。（圖／記者周宸亘攝）

《誰是被害者：第2季》將於6月21日全球上線，集結原班人馬金牌監製曾瀚賢，製作人湯昇榮、徐國倫，導演莊絢維、陳冠仲，主演張孝全、許瑋甯、王識賢、李沐強勢回歸，還加入海內外重量級卡司蘇慧倫、藤岡靛以及劉俊謙，共同捲入一起全新命案。

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誰是被害者, 誰是被害者2, 張孝全, 蘇慧倫, 藤岡靛

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