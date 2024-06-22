2024日本10對新婚明星夫妻！高橋一生甜娶飯豐萬理江、平野綾交往0天閃婚

文／妞新聞

2024年日本演藝圈的好消息不斷，自元旦開始便有眾多藝人明星公開結婚喜訊。不光「堂本剛」及「百田夏菜子」在低調交往不到一年後閃婚，愛情長跑8年之久的「有岡大貴」及「松岡茉優」也於今年步入禮堂。這次妞編輯也為大家統整「2024日本10對新婚明星夫妻」，快一起來看看！

2024日本新婚明星夫妻

1.有岡大貴＆松岡茉優

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▲Hey! Say! JUMP成員有岡大貴與松岡茉優發表結婚消息。（圖／IG@daiki.arioka_official、@mayu_matsuoka_koushiki）



Hey! Say! JUMP成員有岡大貴和實力派女演員松岡茉優的戀情在2018年時曝光。歷經7、8年的穩定交往，兩人也在今年6月公開發表結婚的好消息。同時，有岡大貴也成為了團體裡的首位人夫！

2.高橋一生＆飯豐萬理江

▲高橋一生與豐萬理江在5月官宣結婚喜訊。（圖／原創娛樂、IG@marie_iitoyo）

日劇男神高橋一生和新生代女星飯豐萬理江在5月時透過事務所同步官宣結婚的喜訊。因日劇《岸邊露伴一動也不動》結緣進而交往的兩人，在經過穩定交往1年多的時間之後，決定攜手邁向人生的下一階段。

3.山田裕貴＆西野七瀨

▲山田裕貴、西野七瀨。（圖／IG@source:00_yuki_y、@nishino.nanase.official）

日本實力派演員山田裕貴在2023年時，與前乃木坂46成員西野七瀨傳出半同居的秘戀。雙方不僅因為共演的節目及戲劇拉近距離，更藉由電玩遊戲《魔物獵人》讓感情升溫。在報導間隔不到一年後，戀情穩定的兩人也共同發表了結婚聲明。

4.小山慶一郎＆宇野實彩子

▲小山慶一郎與宇野實彩子。（圖／IG@keiichiro.koyamasource、@misako_uno_aaa）

NEWS隊長小山慶一郎與AAA主唱宇野實彩子的戀情自2023年曝光，通過好友牽線成功交往的他們，也在3月時公開結婚的消息。同時，宇野實彩子也藉由寫信透露兩人登記日是離世父親的生日，希望能與小山慶一郎共組溫馨家庭。

5.特林德爾·玲奈＆山本直寛

▲玲奈因《雙層公寓》在海外爆紅。（圖／IG@toritori0123）

日德混血女星特林德爾·玲奈不僅跨足模特兒、戲劇、主持界，又因《雙層公寓》在海外爆紅，而在今年年初她也驚喜官宣與從模特兒轉戰演員的山本直寬結婚。兩人公開喜訊的當下，還同步釋出多張絕美婚紗照，真的好幸福！

6.中丸雄一＆笹崎里菜

▲中丸雄一在今年1月晉升人夫。（圖／IG@y_nakamaru_94、@rina_sasazaki）



KAT-TUN成員中丸雄一在今年1月晉升人夫，宣布與前日本電視台女主播笹崎里菜登記結婚。雖說兩人曾在電視節目中合作了3年之久，不過無預警的紅色炸彈依舊讓眾人驚訝不已。

7.堂本剛＆百田夏菜子

▲堂本剛與百田夏菜子結婚。（圖／IG@tsuyoshi.d.endrecheri.24h.funk、kanakomomota_official）

KinKi Kids的堂本剛在年初無預警宣布與桃色幸運草Z隊長百田夏菜子結婚。交往過程非常低調的兩人，在不到一年的時間內就決意閃婚。不只兩方的所屬事務所，就連同隊成員也都是在他們登記入籍後才得知此事，實在太震驚。

8.平野綾＆谷口賢志

▲平野綾與谷口賢志結婚。兩人因在《鏈鋸人》舞台劇中飾演真紀真和岸邊而相識。（圖／IG@a_ya.hirano、@masashi_taniguchi）

女神級聲優平野綾在年初公開與特攝演員谷口賢志結婚的好消息。兩人因在《鏈鋸人》舞台劇中飾演真紀真和岸邊而相識，不過彼此卻沒有在舞台劇期間發展出戀愛關係。直到演出結束後，谷口賢志才直接向平野綾求婚，任誰也都沒想到他們居然是「交往0天閃婚」！

9.松井玲奈＆近藤晃央

▲松井玲奈、近藤晃央穩定交往長達5年。（圖／IG@renamatui27、@akihisakondo）



前SKE48松井玲奈在偶像時期便被稱為緋聞絕緣體，不過卻在2023年被媒體曝光與創作歌手近藤晃央的戀情。穩定交往長達5年的兩人，也特別選在元旦向大眾發表結婚登記的喜訊。

10.宮澤冰魚＆黑島結菜

▲宮澤冰魚與黑島結菜以「事實婚」維持伴侶的身份。（圖／IG@source:miyazawahio）

「宮澤冰魚」自從模特兒轉戰演員後備受矚目，而他也在2023年被爆出與女演員「黑島結菜」交往，並在年初公開女方懷孕的好消息。因日劇《心胸咚咚》結緣的他們，感情也從劇裡延伸到戲外。然而，兩人卻沒有登記結婚的打算，決定以「事實婚」維持伴侶的身份。

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