第一任男友「邊愛愛邊看A片」！蘿莉塔睜眼目睹震驚一幕：怎麼不太對

記者潘慧中／綜合報導

蘿莉塔（李晨菲）口條流利，不時受邀上談話性節目分享感情經歷。她近日便在《女人我最大》透露，第一任男友在發生關係前提議「邊做邊看謎片」，緊張的她當下答應了，但之後有次一看清楚對方在過程中的真實態度時，「我非常生氣！」

▲第一任男友跟蘿莉塔提議，邊做邊看謎片。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



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蘿莉塔透露由於她25歲之後才交男友，因此一開始要發展到親密關係的時候，她其實很緊張，「我真的什麼都不會，我就是都會很聽男友的話。」

▲▼25歲之後才發生性行為的蘿莉塔其實很緊張。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



因此，當第一任男友提議邊看謎片、邊發生關係， 「妳也可以一起學」時，蘿莉塔沒想太多就答應了。然而，因為太緊張的關係，她剛開始都是閉著眼睛，不敢一起看。

▲男友說服蘿莉塔邊看邊學。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



直到後來，蘿莉塔決定睜開眼睛看一下男友的表情和臉時，卻發現「怎麼不太對」，原來對方根本沒在看她，「他身體有在做事，可是臉是在看那個謎片。」更糟糕的是，當她想親男友時，對方還一把推開，氣得她直接拔掉電腦插頭！

▲蘿莉塔最後才發現男友根本沒在看她。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）