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張學友抱病唱3天！　曾寶儀心疼淚流滿面「他對自己要求太高」

記者陳芊秀／綜合報導

「歌神」張學友昨日（16）在台北小巨蛋完成今年台北演唱會的最終場，因為感染RSV病毒，最後3場是抱病演出。女星曾寶儀與爸爸曾志偉也被目擊朝聖演唱會，她透過社群網站發文「最難忘的張學友演唱會」。

▲▼張學友「60+」巡迴演唱會台北場最終場。（圖／JDS提供）

▲張學友抱病登台。（圖／JDS提供）

曾寶儀在國際父親節這天，被爸爸曾志偉帶去看張學友演唱會，從20+、30+、40+，到現在50+都有機會看到歌神演出，「當他今天唱起《她來聽我的演唱會》時，我還是會淚流滿面，那就是我們的主題曲啊！」雖然張學友自認不是「完美」的演唱會，但對她來說絕對是最難忘的演唱會，「一開始會為他身體還沒完全恢復，但還是得上台唱歌感到心疼，但唱著唱著，我突然意識到，我見證了這輩子都沒想到會遇到的張學友」。

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▲▼ 曾寶儀 / 現身Audi House of Progress品牌概念店。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾寶儀聽到張學友唱《她來聽我的演唱會》時淚流滿面。（圖／記者黃克翔攝）

在曾寶儀看來，張學友對自己要求太高，這次見到有點脆弱、有點可愛，努力且真實的張學友。她寫道：「我可能這輩子都不會再有機會遇到『不是完美』的張學友，但我今天收集到一個好『人』的張學友。原來他跟我們一樣，讓我好安心」。

【曾寶儀臉書全文】

這個週末我整整哭了三天
先是週五晚上莫名打開很久沒看的《鬼怪》14集，跟我愛的金高銀大哭了一場（真的，當年的記憶無縫接軌一秒就回來了）；再來週六去看了口碑與票房都爆棚的《勸世三姐妹》，果然全場上一秒哭下一秒馬上又爆笑，搞得好精神分裂
然後是今晚，我爸爸在國際父親節這天，竟然帶我去看張學友60+演唱會！真是天上掉下來的禮物！
我必須說，我真的很開心，在我20+、30+、40+，到現在50+，都有機會看他演唱會，當他今天唱起《她來聽我的演唱會》時，我還是會淚流滿面，那就是我們的主題曲啊！而今天，雖然被他視為不是「完美」的演唱會，但絕對是我最難忘的張學友演唱會。一開始會為他身體還沒完全恢復，但還是得上台唱歌感到心疼，但唱著唱著，我突然意識到，我見證了這輩子都沒想到會遇到的張學友，一個在他看來可能不是一百分，但對我來說卻是一個完整的張學友。有點脆弱有點可愛，十分努力，十分真實。因為他對自己要求太高，我可能這輩子都不會再有機會遇到「不是完美」的張學友，但我今天收集到一個好「人」的張學友。原來他跟我們一樣，讓我好安心
我今天可以笑著入睡了
晚安


 

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