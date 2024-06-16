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邵雨薇合作「北海道攝影師」外拍超美！網一看本尊照笑了：熟悉的包

記者劉宛欣／綜合報導

女星邵雨薇4月初放下手邊一切工作，飛往日本展開遊學之旅，重拾學生身分的她，經常透過社群分享近況，近日她上傳了一系列在日本外拍的藝術美照，透露是藝名「かに」的攝影師，最後才公布原來攝影師的真實身分就是男友吳慷仁，猝不及防的超大閃光彈，讓粉絲被閃瞎笑回「原來是吳先生啊」。

▲邵雨薇曬出一系列美照。（圖／翻攝自邵雨薇Instagram、吳慷仁臉書）

▲邵雨薇前往日本遊學。（圖／翻攝自邵雨薇Instagram）

邵雨薇日前透過Instagram曬出一系列在北海道森林中拍攝的清新空靈美照，照片中她一身黑色裝扮，戴著漁夫帽，文字內容則記錄著與攝影師的對話，她稱讚對方「你這次拍得很不錯欸」，聽到稱讚的攝影師一陣狂拍，給出許多指示「臉側一點」、「給點笑容好嗎？」、「墨鏡拿掉」、「動作大一點」、「太做作了再自然一點」，最後拍出了500多張照片。

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▲邵雨薇曬出一系列美照。（圖／翻攝自邵雨薇Instagram、吳慷仁臉書）

▲邵雨薇曬出一系列美照。（圖／翻攝自邵雨薇Instagram、吳慷仁臉書）

▲邵雨薇曬出一系列美照。（圖／翻攝自邵雨薇Instagram、吳慷仁臉書）

▲邵雨薇曬出一系列美照。（圖／翻攝自邵雨薇Instagram）

邵雨薇最後向攝影師致謝「謝謝在北海道藝名かに的攝影師，這次很強，再接再厲。」查看貼文的最後一張照片可以看到攝影師的背影，原來真面目就是男友吳慷仁，網友被閃到留言「原來是吳先生啊」、「熟悉的老吳大包包」、「日文名字也太可愛」、「老吳去北海道看你啦？」、「美美的甜甜的」。

▲邵雨薇曬出一系列美照。（圖／翻攝自邵雨薇Instagram、吳慷仁臉書）

▲吳慷仁飛往日本陪女友。（圖／翻攝自邵雨薇Instagram）

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