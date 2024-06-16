「小章子怡」周也惹毛官媒央視GG了！臭臉片曝光　文盲黑歷史被挖

記者劉宛欣／綜合報導

大陸新生代人氣女星周也2019年因參演電影《少年的你》打開知名度，2021年更憑藉《山河令》爆紅，躍升95後小花一員，受封「小章子怡」。然而她近年卻負面爭議頻出，日前她參加公開活動時，對央視記者的採訪表達出不屑的態度，此舉馬上惹怒媒體，事後將現場影片曝光，馬上引起輿論譁然。

▲周也爆出對央視記者耍大牌的爭議。（圖／翻攝自周也微博）

周也14日參加《雲邊有個小賣部》劇組在「抖音電影奇遇夜」的活動時，對呼喊她名字的央視記者不予理睬，且表情顯得非常不悅。該記者隨後在抖音上發布了紀錄了整個過程的影片，沒有給出任何評論，與對其他明星的稱讚形成強烈對比，暗示想將周也的表現交由公眾自由評論，整起事件在曝光後立刻就登上了微博熱搜。

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▲周也工作室隨後澄清，但仍被打臉。（圖／翻攝自周也微博）

隨後，網友開始挖掘周也過去種種行為檢視，其中包含直播時屢屢將「懺悔」念成「ㄑㄧㄢˋ悔」，嘲諷她是文盲，以及在《錦月如歌》中大量使用替身等等，質疑她不敬業。面對輿論攻擊，周也工作室火速發澄清聲明，聲稱「當時沒有拍攝標誌，也不是正常的拍攝空間，完全不知道拍攝的人是誰，而且之前周也被代拍騷擾過。」但記者隨後曝光「官方拍攝」標誌的影片，暗諷周也說謊。

►點我看周也黑臉影片