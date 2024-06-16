詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來　她被提分手失控輕生

記者田暐瑋／綜合報導

詹惟中日前在節目《新聞挖挖哇》中分享退伍後的工作經歷，提及當時和日本女友的一段戀情，女方是日本某航空的地勤，兩人交往後，他發現在床上運動時，面對女友怎麼樣都無法「出現反應」，後來決定提出分手，怎料女友卻一哭二鬧三上吊，讓他相當恐懼。

▲詹惟中。（圖／詹惟中提供）

詹惟中在《新聞挖挖哇》透露，因為很喜歡日本女孩，當兵期間自學日文，夢想著到日本工作，退伍後進入一家旅行社帶團，因緣際會認識了日本某航空公司的地勤，兩人擦出愛火決定交往，只要沒有帶團工作，幾乎都是住在女方家中，受到女方家人的熱情款待，但他坦言交往到後來，因為女友父親是黑社會，加上女友因蛀牙有口臭，導致他多次提分手：「我們不適合、個性不合，我們分手吧！」

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一聽到詹惟中要分手，日本女友哭到情緒失控，甚至揚言要自殺，讓他感到害怕，曾試圖躲著女友，但有一次帶團時還是被找到，不得已只好帶著女友同行，4天相處下來感到非常不舒服，不斷壓抑情緒，導致性功能受影響，「我有一個叫做情緒性的陽萎，整個都是硬不起來的，那4天3夜，讓我已經硬不起來了。」

▲詹惟中。（圖／翻攝自Facebook／詹惟中 就是愛算命）



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