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陳庭妮被反鎖飯店！拿花瓶驚見「詭異一幕」下秒門卡住：真的不對勁

星談心／陳庭妮被反鎖飯店！房內詭異花瓶藏娃娃...門莫名卡死「她嚇到大叫」

▲陳庭妮第一次演房仲，私下很愛看房、也常幫朋友找房的她，非常適合這個角色。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

陳庭妮主演靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》，化身超級房仲，專門處理凶宅買賣。拍戲時常外宿的她，曾發生過難以解釋的靈異現象，某次外宿飯店，她意外發現房間內藏有詭異娃娃，之後竟被鎖在房內，過程十分離奇。

陳庭妮說到，有次工作外宿需求入住飯店，被安排入住約二十樓高的房間，進房後，她看到層板上有個花瓶，不知道何來的念頭動機，就伸手把花瓶拿下來，「發現裡面有一個娃娃，長得滿特別的」，之後房間音響竟自動播放，音量大到震耳欲聾，「正好我跟經紀人在講電話，她說妳音樂不要那麼大聲，我說我沒有放，我不知道該怎麼處理，我要逃離這個空間。」

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星談心／陳庭妮被反鎖飯店！房內詭異花瓶藏娃娃...門莫名卡死「她嚇到大叫」

▲戲外陳庭妮也有過難以解釋的靈異恐怖體驗。（圖／本刊攝影組）

嚇破膽的她，立刻想奪門而出，這才發現，門鎖竟然卡住，「按了轉不開，我急中生智，對著空間大罵髒話，之後就聽到門鎖彈開的聲音，我才順利出去。」後來她到櫃台要求換房，看到櫃檯人員咬著耳朵講悄悄話，就明白這房間真的不對勁。

來自台中的陳庭妮，大學畢業後北漂，一開始曾跟朋友合租墳墓旁的房子，因為屋況好、租金也合理，住起來舒服開心，她不忌諱也不介意有這樣特殊的「鄰居」，「我心術很正，我沒有做什麼事，那段時間也都滿順，有可能祂們有在保護我。」有時候車子得停在「鄰居」門前，她還會打招呼說「今天車子幫我們保管一下喔」。

星談心／陳庭妮被反鎖飯店！房內詭異花瓶藏娃娃...門莫名卡死「她嚇到大叫」

▲從台中北漂工作，陳庭妮買房後讓自己有歸屬及安全感。（圖／本刊攝影組）

她在台北兜兜轉轉，租屋搬過5、6次家，她感謝媽媽很早就給她要置產、好好理財的觀念，讓她一進入職場，就有很明確的存錢目標，早年就在台北買下一間小宅，目前給家人住，「揹房貸可能生活壓力會很大，沒辦法好好享受，但對我來說，不是台北人的我，很需要一個家，我需要一個安全感來源，畢竟我們工作是高風險產業，我就想要有個小窩。」

她跟老公胡宇威婚後一起租房，也有共識買房，她大嘆：「幸福指數好低喔，現在房子好貴喔，利率也好高！」她心中夢幻好房，除了要有理想的採光通風外，也想要有個大露台，她笑說：「我想要在露台天體營，所以太低樓層不行，但我又怕地震，沒辦法買太高。」閒暇時就會上房仲網，希望有緣分遇到適合自己的房子。

星談心／陳庭妮被反鎖飯店！房內詭異花瓶藏娃娃...門莫名卡死「她嚇到大叫」

▲陳庭妮想買間有露台的房子，能讓她在家「天體營」。（圖／本刊攝影組）

星談心／陳庭妮被反鎖飯店！房內詭異花瓶藏娃娃...門莫名卡死「她嚇到大叫」

▲陳庭妮與蔡凡熙首度搭檔演出《幸福房屋事件簿》，飾演的是凶宅房仲。（圖／ CATCHPLAY+）

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