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獨／馬宥漩看房撞鬼被笑「自帶鬼濾鏡」　事後查才知：原是亂葬崗！

記者蕭采薇／台北報導

近期熱播韓劇《寄生獸：灰色部隊》女主角全少妮被譽為「最美初戀」，高冷氣質的她因為鼻翼小、眼型細長兼上揚，被網友封為「狐狸相女星」。台灣女星馬宥漩近期模仿《寄生獸》劇照拍攝，形成意外效果，她自嘲「好像少了一些味道，可能我少一個海蒂！」

▲台灣女星馬宥漩近期模仿《寄生獸》劇照拍攝，形成意外效果。（圖／齊石提供）

▲馬宥漩被封為「狐狸相女星」。（圖／齊石提供）

馬宥漩認為改編漫畫作品《寄生獸》是一部她很喜歡的科幻、動作驚悚片，馬宥漩天生單眼皮加上細長的眼型，讓她從求學時期就經常被問到是不是韓國人，她笑說「去韓國的時候店員都會用跟我韓文對話，在台灣也會被問是不是韓國人，我會懷疑是我中文發音不好嗎? 」

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馬宥漩除了有狐狸相，還有動物般敏感的靈異體質，她自爆曾經去和朋友一起看房子時，看到一間讓她和朋友都同時感到氣氛很毛的房間，走進門的當下明明只有房東、她和朋友三人，她們卻同時感覺到「人很多」。

▲台灣女星馬宥漩近期模仿《寄生獸》劇照拍攝，形成意外效果。（圖／齊石提供）

▲台灣女星馬宥漩近期模仿《寄生獸》劇照拍攝，形成意外效果。（圖／齊石提供）

當時馬宥漩也留著一頭烏黑長髮，當她面無表情從主臥房裡走出來時，讓朋友嚇傻以為真的見鬼了，離開後被友人開玩笑說「妳是自帶鬼片濾鏡吧，不演驚悚片太可惜！」事後她問住那一帶的朋友才發現她們去看房的那條街以前是亂葬崗，事後回想當時的情景仍趕到後怕，她回憶「當時真的覺得進房後瞬間氣溫降好幾度，味道也很奇特，人很多的感覺也是很莫名奇妙。」至今都無法忘記當時的感受。

馬宥漩曾在影集《最佳利益3：最終利益》，大尺度演出水泥灌屍案，與師姐鍾欣凌的對手戲相當精彩，她期待可以再突破演出更多特別設定的角色，馬宥漩笑說「如果有台版《寄生獸》或是異型類型的角色也可以找我，我甩頭很靈活！」

 

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