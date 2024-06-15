激戰偷拍20圈內人！正妹女星改當製片「這輩子只睡男星」直播掏原檔

記者劉宜庭／綜合報導

演藝圈潛規則頻傳，知名狗仔葛斯齊近日上節目指出，其實不只有女生有可能會遇到，圈內其實也有男星遭到潛規則的案例。據他爆料內容所稱，一名三線女星改當製片人後表示「這輩子只睡男星」，甚至還曾偷拍20名圈內人。

在《11點熱吵店》中，葛斯齊表示不只女生會被潛規則，男生也有可能，他舉例：「這個真的是誇張到一個極點，因為這件事情是從影劇新聞，鬧到派出所，變成是一個社會事件。」他透露，事情發生在2年前，有一個大陸三線女星，平常大家對她可能有點印象，「她的名字沒有人會聯想到」。

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▲葛斯齊爆料女星改當製片人後，偷拍圈內約20名男星。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

「她一開始是女星，發現女星的通告真的太少了，所以她改當製片，她發現當製片可以賺錢，又可以『選妃』挑角色。」葛斯齊表示，該名女星當上製片後有了極大轉變，「她親口告訴我說，她這輩子只睡男星，其他人她看不上。」

葛斯齊說，現在大陸一名一線男星，過去曾經追求過該名女製片。後來，該名女製片在私人社群發文坦承有過這段戀情，怎料男方卻打死不認，她因此氣到直接找狗仔爆料，甚至在直播期間，亮出2人的性愛畫面佐證。

「我們當下真的沒有set過，她來直播間，當下第一天見面就是爆料，就直接直播，當時看她的圖的時候，我們就手在抖。」葛斯齊提問這個東西男方是否知情？女方回答「他說他也拿手機拍我，但是我拍他，他不知道。」因此，女生手握性愛影片，男方是不知情的，「他們在做那件事情的時候，那個男星是有拿手機去拍的，這個女製片，所以他一直以為證據只有男星有。」

結果，男星氣到去派出所報案，聲稱影片中的人絕對不是他，強硬與女製片切割，女方也因此必須得去派出所協助辦案，時間長達10多個小時，原來警方是在還原她手機裡面的檔案。葛斯齊說：「結果派出所的員警一出來講，裡面不是只有一個人，有20多位男星，全部在畫面裡面。」

▲葛斯齊上節目爆料。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

原來，女製片興趣是跟哪一個男星交往後，會用同樣的方式去偷拍，「重點是這些男星，全部都不知道。」面對Melody驚呼「這個是犯法的吧」，葛斯齊則轉述當地警方說法，「這些東西妳沒有公開，別人沒有提告，他也不知情的話，我們是不會直接（辦案）；但如果說妳現在不跟這個男星好好解決的話，那兩個都依法送辦，一個是誣告，那另外一個就是偷拍。」

因此，這件事最後不了了之，雙方和解收場。針對該名改當製片的女星，葛斯齊形容：「她很豐勻、她很漂亮，男星是吃不到什麼虧，但是我看到這些影片的時候，我是抱持同情的，這支影片真的是…我從來沒有在直播的時候看過是動態、有影片、完全未剪接、有聲音的，她冷不防就直接拿給你。」

「我的媽呀，我看到的就5個！」至於總數20個，是派出所警員從雲端還原了的畫面。葛斯齊也藉此案例呼籲眾人：「所以大家不要以為，在你傳任何東西消息出去之後、你撤除或是收回就沒有檔案了，有！10年內絕對追得回來。」