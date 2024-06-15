ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

激戰偷拍20圈內人！正妹女星改當製片「這輩子只睡男星」直播掏原檔

記者劉宜庭／綜合報導

演藝圈潛規則頻傳，知名狗仔葛斯齊近日上節目指出，其實不只有女生有可能會遇到，圈內其實也有男星遭到潛規則的案例。據他爆料內容所稱，一名三線女星改當製片人後表示「這輩子只睡男星」，甚至還曾偷拍20名圈內人。

在《11點熱吵店》中，葛斯齊表示不只女生會被潛規則，男生也有可能，他舉例：「這個真的是誇張到一個極點，因為這件事情是從影劇新聞，鬧到派出所，變成是一個社會事件。」他透露，事情發生在2年前，有一個大陸三線女星，平常大家對她可能有點印象，「她的名字沒有人會聯想到」。

▲葛斯齊上節目爆料。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲葛斯齊爆料女星改當製片人後，偷拍圈內約20名男星。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

「她一開始是女星，發現女星的通告真的太少了，所以她改當製片，她發現當製片可以賺錢，又可以『選妃』挑角色。」葛斯齊表示，該名女星當上製片後有了極大轉變，「她親口告訴我說，她這輩子只睡男星，其他人她看不上。」

葛斯齊說，現在大陸一名一線男星，過去曾經追求過該名女製片。後來，該名女製片在私人社群發文坦承有過這段戀情，怎料男方卻打死不認，她因此氣到直接找狗仔爆料，甚至在直播期間，亮出2人的性愛畫面佐證。

「我們當下真的沒有set過，她來直播間，當下第一天見面就是爆料，就直接直播，當時看她的圖的時候，我們就手在抖。」葛斯齊提問這個東西男方是否知情？女方回答「他說他也拿手機拍我，但是我拍他，他不知道。」因此，女生手握性愛影片，男方是不知情的，「他們在做那件事情的時候，那個男星是有拿手機去拍的，這個女製片，所以他一直以為證據只有男星有。」

結果，男星氣到去派出所報案，聲稱影片中的人絕對不是他，強硬與女製片切割，女方也因此必須得去派出所協助辦案，時間長達10多個小時，原來警方是在還原她手機裡面的檔案。葛斯齊說：「結果派出所的員警一出來講，裡面不是只有一個人，有20多位男星，全部在畫面裡面。」

▲葛斯齊上節目爆料。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲葛斯齊上節目爆料。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲葛斯齊上節目爆料。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

原來，女製片興趣是跟哪一個男星交往後，會用同樣的方式去偷拍，「重點是這些男星，全部都不知道。」面對Melody驚呼「這個是犯法的吧」，葛斯齊則轉述當地警方說法，「這些東西妳沒有公開，別人沒有提告，他也不知情的話，我們是不會直接（辦案）；但如果說妳現在不跟這個男星好好解決的話，那兩個都依法送辦，一個是誣告，那另外一個就是偷拍。」

因此，這件事最後不了了之，雙方和解收場。針對該名改當製片的女星，葛斯齊形容：「她很豐勻、她很漂亮，男星是吃不到什麼虧，但是我看到這些影片的時候，我是抱持同情的，這支影片真的是…我從來沒有在直播的時候看過是動態、有影片、完全未剪接、有聲音的，她冷不防就直接拿給你。」

「我的媽呀，我看到的就5個！」至於總數20個，是派出所警員從雲端還原了的畫面。葛斯齊也藉此案例呼籲眾人：「所以大家不要以為，在你傳任何東西消息出去之後、你撤除或是收回就沒有檔案了，有！10年內絕對追得回來。」

►Sandra認「其實已結婚2年」！　愚人節嫁餐廳老闆：為了提醒自己

►「亞洲一線男星」是Gay被阿姨包養！　狗仔爆5身分線索：涉黑社會

►奎丁毀容遭嘲笑！認了：會難過　熬過生病低潮期「公開新造型」

►強吻防彈少年團JIN慘了！女粉絲遭檢舉「性騷擾」　首爾警方證實

【ETStar開課了】

想增肌減脂、增加職場競爭力、培養社交手腕？

限時大優惠（進入學習平台）

步驟1：點選課程「立即結帳」
步驟2：輸入折扣碼「sherryliu，按使用折扣，即可享早鳥優惠再打9折

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

推薦閱讀

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！白皙長腿外露　貼心陪男友媽

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！白皙長腿外露　貼心陪男友媽

林襄這張無碼真的猛！「透視內衣」神秘三角看光　12萬人看傻：能播嗎

林襄這張無碼真的猛！「透視內衣」神秘三角看光　12萬人看傻：能播嗎

Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船　私密房事曝光

Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船　私密房事曝光

「爺孫戀」林靖恩消失半年短髮露面！　曬自拍照4字曝近況

「爺孫戀」林靖恩消失半年短髮露面！　曬自拍照4字曝近況

「亞洲一線男星」是Gay被阿姨包養！　狗仔爆5身分線索：涉黑社會

「亞洲一線男星」是Gay被阿姨包養！　狗仔爆5身分線索：涉黑社會

唐治平母亡11天仍拒認屍！友嘆「後事全卡關」：他沒報失蹤　最新進度曝

唐治平母亡11天仍拒認屍！友嘆「後事全卡關」：他沒報失蹤　最新進度曝

謝和弦公布中國公司砸千萬邀FB發文　波特王曝「最終目標」

謝和弦公布中國公司砸千萬邀FB發文　波特王曝「最終目標」

YTR小象「成都拍片」遭出征反擊了！　怒曬機票訂單打臉酸民

YTR小象「成都拍片」遭出征反擊了！　怒曬機票訂單打臉酸民

壹柒柒服役9年遭撤職「百萬退伍金飛了」　收同性私訊邀約：會動搖

壹柒柒服役9年遭撤職「百萬退伍金飛了」　收同性私訊邀約：會動搖

眾網紅受波特王爆料牽連！呱吉喊「無證據別獵巫」　認了：也收過邀約

眾網紅受波特王爆料牽連！呱吉喊「無證據別獵巫」　認了：也收過邀約

雷／《戀愛兄妹》他們真的交往了！這2人被罵爆⋯網傻眼：變鬼故事

雷／《戀愛兄妹》他們真的交往了！這2人被罵爆⋯網傻眼：變鬼故事

Toyz入獄30天寄80頁手寫信！　篠崎泫重複看甜喊：出成哈利波特

Toyz入獄30天寄80頁手寫信！　篠崎泫重複看甜喊：出成哈利波特

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！白皙長腿外露　貼心陪男友媽

林襄這張無碼真的猛！「透視內衣」神秘三角看光　12萬人看傻：能播嗎

Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船　私密房事曝光

「爺孫戀」林靖恩消失半年短髮露面！　曬自拍照4字曝近況

「亞洲一線男星」是Gay被阿姨包養！　狗仔爆5身分線索：涉黑社會

唐治平母亡11天仍拒認屍！友嘆「後事全卡關」：他沒報失蹤　最新進度曝

謝和弦公布中國公司砸千萬邀FB發文　波特王曝「最終目標」

YTR小象「成都拍片」遭出征反擊了！　怒曬機票訂單打臉酸民

壹柒柒服役9年遭撤職「百萬退伍金飛了」　收同性私訊邀約：會動搖

眾網紅受波特王爆料牽連！呱吉喊「無證據別獵巫」　認了：也收過邀約

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

11點熱吵店, 葛斯齊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 王心凌遭《歌手》惡剪！　真相影片曝光…網眾怒：為熱度不擇手段
  2. 《原子少年》陳廷軒宣布到韓國當練習生！　「歸零出發」重新開始
  3. 尼克妹「公開露臉2大主因」！　認了5年前入鏡是失誤…結果超意外
  4. 「BamBam曾暗戀TWICE娜璉」愛得太明顯　她笑出來：全公司都知！
  5. 祈錦鈅狂發大陸旅遊文！打卡杭州「來參加培訓營」　謝和弦現身開嗆
  6. 激戰偷拍20圈內人！正妹女星改當製片「這輩子只睡男星」直播掏原檔
  7. 米可白、江宏傑互擁甜笑　第二次再結就不會離了
  8. 韓網熱門／娜璉對粉絲是真愛！　花6個月「拍370張拍立得」一一簽名分送
  9. 黃仁勳回台最愛一味終於公開了　連地方媽媽都炒得出來
  10. Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船　私密房事曝光

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366