黃國倫「講笑話陪伴」寬姐終於笑了！　寇乃馨心疼：她是俠女

記者蕭采薇／台北報導

演藝圈大姐大「寬姐」邱瓈寬母親1日因肺炎病逝，享耆壽93歲。接連幾天好友們都到追思會場，陪伴寬姐度過喪母之痛。藝人黃國倫、寇乃馨夫婦剛結束在美國的巡迴，返台就趕來慰問寬姐。兩人在靈堂陪寬姐聊天，也透露她狀況不錯，儘管還是悲傷，但已經能說說笑笑了。

▲黃國倫、寇乃馨赴追思會場，陪伴邱瓈寬談天。（圖／記者湯興漢攝）

寇乃馨說：「寬姐是非常善良的人，仗義然後超有義氣，在我心中是樂於助人的俠女。我們就是鼓勵安慰，然後也為她禱告。」她透露，最擔心寬姐吃不好、睡不著，「我跟寬姐說，我們也是半夜都不睡覺的人，假設她有什麼過不去，或是突然覺得不開心的時候，anytime我們都可以陪伴。」

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黃國倫也在靈堂中陪寬姐說話，開開玩笑，希望逗她開心。黃國倫說：「望我覺得逝者已矣啦，但是我覺得在還在的人就要保重，剛剛你們也有聽到笑聲了吧。」夫妻倆陪著寬姐看老照片，其中一張家族大合照，黃國倫還問邱瓈寬：「妳在哪裡？」寬姐也有心思開玩笑回應：「裡面總共只有一個女的，總不會是我媽吧！」

▲黃國倫、寇乃馨剛結束在美國的巡迴，就立刻來陪伴寬姐。（圖／記者湯興漢攝）



此外，「頑童」瘦子、張震嶽約莫在下午3點先後抵達寬姐媽媽靈堂，大約待了25分鐘後一同離開。被問是否有給予關心？瘦子低調說：「有關心（寬姐），謝謝，謝謝。」張震嶽則是從另一邊離去，不發一語。

▲邱瓈寬媽媽辭世，歌手張震嶽、瘦子前來弔唁。（圖／記者湯興漢攝）