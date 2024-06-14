ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

高爾宣27歲生日「現身草原遭疑拍婚紗」　本人親回揭真相

記者蔡琛儀／台北報導

高爾宣與派偉俊再度聯手，以全新組合「芭樂麻吉」之姿推出新單曲〈Hold on〉，創作靈感來自於一顆芭樂，高爾宣表示，他帶了一袋芭樂去錄音室找派偉俊寫歌，吃著芭樂的過程中，這首歌就誕生了，高爾宣笑說：「感謝『芭樂之神』眷顧！」更打趣：「我們是音樂好麻吉，也是芭樂好麻吉！」

▲▼高爾宣、派偉俊〈Hold on〉。（圖／龍大謝音樂提供）

▲▼高爾宣、派偉俊合作歌曲〈Hold on〉。（圖／龍大謝音樂提供）

▲▼高爾宣、派偉俊〈Hold on〉。（圖／龍大謝音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這首歌曲以愛與不愛的深情與執著為主題，也是他們繼去年單曲〈MA MA〉後，兩人再度合作的作品，高爾宣表示，派偉俊是一位非常厲害的製作人，他的音樂想法都非常成熟與有經驗，與他合作是品質保證，而他們私底下也有著好交情，高爾宣曾故意失約整派偉俊，在演出當天前幾個小時打給派偉俊說有事無法來，派偉俊還因此走心，影片意外引爆百萬點閱，高爾宣表示，他們私下常互整逗彼此開心，也常分享有趣影片。

在MV拍攝過程中，兩人在大草原上以饒舌及抒情對唱的方式演繹歌曲，有趣的是，兩人的演唱情境實在太速配，竟讓一位路人大喊：「你們是在拍婚紗嗎？」讓全場工作人笑翻！高爾宣笑說：「很可惜沒捕捉到這個即時過程，如果能用影音呈現分享一定會更生動！」

〈Hold on〉將於高爾宣今天27歲生日發行，對他來說這是一份特別的生日禮物。他表示，去年是他的豐收年，今年他也計劃到海外開巡演，與各地的歌迷交流互動。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

推薦閱讀

Sandra認「其實已結婚2年」！　愚人節嫁餐廳老闆：為了提醒自己

Sandra認「其實已結婚2年」！　愚人節嫁餐廳老闆：為了提醒自己

YTR眾量級家寧被問「同框Andy」回應了！　6字鬆口感情現況

YTR眾量級家寧被問「同框Andy」回應了！　6字鬆口感情現況

Junior、林萱瑜結婚了！　甜曬愛的身分證：我們剛好

Junior、林萱瑜結婚了！　甜曬愛的身分證：我們剛好

波特王才爆「陸砸錢邀台網紅」　女星真接到邀約曬內容：邊玩邊賺

波特王才爆「陸砸錢邀台網紅」　女星真接到邀約曬內容：邊玩邊賺

王仁甫一家拍「成都旅遊片」陷波特王風波！撇清拿酬勞：全程自費

王仁甫一家拍「成都旅遊片」陷波特王風波！撇清拿酬勞：全程自費

胡瓜擁5大名車身家數億　首度搭捷運還罵「靠Ｘ」民眾都噴了

胡瓜擁5大名車身家數億　首度搭捷運還罵「靠Ｘ」民眾都噴了

「半導體千金」張喬菲罹子宮頸癌！35歲做試管急喊卡動刀：謝謝寶寶

「半導體千金」張喬菲罹子宮頸癌！35歲做試管急喊卡動刀：謝謝寶寶

賴冠霖消失23天突丟震撼彈！　宣布「轉換賽道」鬆手不管878萬微博

賴冠霖消失23天突丟震撼彈！　宣布「轉換賽道」鬆手不管878萬微博

陽帆65歲已拿敬老卡　害羞認跟老婆Julie還有房事

陽帆65歲已拿敬老卡　害羞認跟老婆Julie還有房事

YTR眾量級家寧「最終篇章」PO文！網追問：終於結束了嗎 她首回答

YTR眾量級家寧「最終篇章」PO文！網追問：終於結束了嗎 她首回答

余天、李亞萍現身陪伴寬姐！　擔憂曝余苑綺孩子近況：又被帶走了

余天、李亞萍現身陪伴寬姐！　擔憂曝余苑綺孩子近況：又被帶走了

衰捲波特王風波！　魚乾遭嗆不知羞恥「2點反擊」：沒有就沒有

衰捲波特王風波！　魚乾遭嗆不知羞恥「2點反擊」：沒有就沒有

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Sandra認「其實已結婚2年」！　愚人節嫁餐廳老闆：為了提醒自己

YTR眾量級家寧被問「同框Andy」回應了！　6字鬆口感情現況

Junior、林萱瑜結婚了！　甜曬愛的身分證：我們剛好

波特王才爆「陸砸錢邀台網紅」　女星真接到邀約曬內容：邊玩邊賺

王仁甫一家拍「成都旅遊片」陷波特王風波！撇清拿酬勞：全程自費

胡瓜擁5大名車身家數億　首度搭捷運還罵「靠Ｘ」民眾都噴了

「半導體千金」張喬菲罹子宮頸癌！35歲做試管急喊卡動刀：謝謝寶寶

賴冠霖消失23天突丟震撼彈！　宣布「轉換賽道」鬆手不管878萬微博

陽帆65歲已拿敬老卡　害羞認跟老婆Julie還有房事

YTR眾量級家寧「最終篇章」PO文！網追問：終於結束了嗎 她首回答

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

高爾宣, 派偉俊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 鐵粉注意！《藍色監獄》7／12上映　電影預售2種票開跑
  2. 陸方爆「砸錢邀台網紅拍片」　鍾明軒超羨慕：發芬！我都沒有…
  3. 三上悠亞「進廠維修」近照亮相！　臉上1部位變了甜喊：很滿意
  4. 「言承旭現身靈堂」安慰邱瓈寬！全身黑停留15分　Energy牛奶悼念
  5. 高爾宣27歲生日「現身草原遭疑拍婚紗」　本人親回揭真相
  6. 吳慷仁17公分巨物在《破浪男女》曝光　他承認是自己遞履歷才能演
  7. 陸網爆「賴冠霖退圈」空降熱搜！大頭貼全黑　2天前被拍當街擁抱
  8. 余天、李亞萍現身陪伴寬姐！　擔憂曝余苑綺孩子近況：又被帶走了
  9. 奎丁毀容遭嘲笑！認了：會難過　熬過生病低潮期「公開新造型」
  10. YTR卡特「新疆旅遊」遭疑收錢拍片！曬1年前機票訂單：覺得很不舒服

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366