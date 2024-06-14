高爾宣27歲生日「現身草原遭疑拍婚紗」　本人親回揭真相

記者蔡琛儀／台北報導

高爾宣與派偉俊再度聯手，以全新組合「芭樂麻吉」之姿推出新單曲〈Hold on〉，創作靈感來自於一顆芭樂，高爾宣表示，他帶了一袋芭樂去錄音室找派偉俊寫歌，吃著芭樂的過程中，這首歌就誕生了，高爾宣笑說：「感謝『芭樂之神』眷顧！」更打趣：「我們是音樂好麻吉，也是芭樂好麻吉！」

▲▼高爾宣、派偉俊合作歌曲〈Hold on〉。（圖／龍大謝音樂提供）

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這首歌曲以愛與不愛的深情與執著為主題，也是他們繼去年單曲〈MA MA〉後，兩人再度合作的作品，高爾宣表示，派偉俊是一位非常厲害的製作人，他的音樂想法都非常成熟與有經驗，與他合作是品質保證，而他們私底下也有著好交情，高爾宣曾故意失約整派偉俊，在演出當天前幾個小時打給派偉俊說有事無法來，派偉俊還因此走心，影片意外引爆百萬點閱，高爾宣表示，他們私下常互整逗彼此開心，也常分享有趣影片。

在MV拍攝過程中，兩人在大草原上以饒舌及抒情對唱的方式演繹歌曲，有趣的是，兩人的演唱情境實在太速配，竟讓一位路人大喊：「你們是在拍婚紗嗎？」讓全場工作人笑翻！高爾宣笑說：「很可惜沒捕捉到這個即時過程，如果能用影音呈現分享一定會更生動！」

〈Hold on〉將於高爾宣今天27歲生日發行，對他來說這是一份特別的生日禮物。他表示，去年是他的豐收年，今年他也計劃到海外開巡演，與各地的歌迷交流互動。