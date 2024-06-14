Jennie「美背＋側半球」全露高辣走秀評價兩極　被超模偷牽手網大讚

文／妞新聞

金珍妮又刷新自我紀錄啦！BLACKPINK成員Jennie不只在團體活動時就聲名大噪，推出的SOLO歌曲〈SOLO 〉、〈You & Me〉也大獲成功，勇於嘗試各演藝領域的她，不只與劉在錫出演綜藝《公寓404》、跨刀與ZICO一起合作新歌〈SPOT!〉以及在HBO美劇《The Idol》挑戰演技，最近居然踏上「國際伸展台」出道啦！

「人間香奈兒」登上T台

這次義氣站台的是這牌

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Jennie過人的時尚品味、招牌貓相時髦臉蛋、魔鬼好身材加上獨特的氣質，讓她深受各大時尚精品大牌喜愛，同時因為擔任Chanel代言人受封「人間香奈兒」，不過她近日連結上的品牌名字可是另一家，居然驚喜現身在法國品牌Jacquemus創立15周年的時裝大秀！原本就跟創辦人Simon de Jacquemus私下擁有好交情的她，這次是特別飛往義大利卡布里島義氣助陣。

零贅肉美背＋高辣胸線大方露

Jennie超模出道反應兩極

▲Jennie首度走秀。。（圖／X@saintdoII）

不只只裹紅布性感入鏡拍攝15周年時裝秀的預告影片、照片，Jacquemus在6月10日正式展開的大秀上，Jennie更獻上了首度「T台處女秀」！可以看到秀場畫面中，女神換上全黑洋裝、收淨髮絲踏上國際伸展台，繞領設計大片美背、零贅肉螞蟻腰一覽無遺，甚至在胸口側邊也「性感露出側半球」，辣度爆表的造型馬上讓全網暴動啦！

雖然是第一次挑戰走秀，Jennie娥娜多姿的身段加上穩健的步伐，完全看不出來是「模特新手」，甚至連表情管理都很優秀，不過破格的造型以及新嘗試，似乎也讓部分網友、粉絲不買單，在一大票讚嘆聲中，也有許多人批評：「造型太老氣了不適合」、「女偶像變大媽了！」、「還是喜歡Jennie甜美可愛的模樣。」

▲Jennie走台步被另一名模特兒牽了手。（圖／X@jnkrated）

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在伸展台上也被捕捉到可愛的小插曲，在Jennie走著台步時，隔壁與她擦肩而過的另一名模特兒居然「悄悄牽了一下女神的小手」，這種曖昧的舉動好險不是男模，其實是她的好友、曾奪得Next Top Model冠軍的韓國超模「申賢智」，兩人是演藝圈知名的閨蜜黨，似乎為了緩解Jennie初次登台的小緊張而做出的可愛舉動也被瘋傳，網友大讚是韓國足球傳奇球星「朴智星＋李榮杓」最強拍檔。

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