ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Jennie「美背＋側半球」全露高辣走秀評價兩極　被超模偷牽手網大讚

文／妞新聞

金珍妮又刷新自我紀錄啦！BLACKPINK成員Jennie不只在團體活動時就聲名大噪，推出的SOLO歌曲〈SOLO 〉、〈You & Me〉也大獲成功，勇於嘗試各演藝領域的她，不只與劉在錫出演綜藝《公寓404》、跨刀與ZICO一起合作新歌〈SPOT!〉以及在HBO美劇《The Idol》挑戰演技，最近居然踏上「國際伸展台」出道啦！

「人間香奈兒」登上T台

這次義氣站台的是這牌

[廣告]請繼續往下閱讀...
https://www.instagram.com/p/C4JHaE0yTnT

Jennie過人的時尚品味、招牌貓相時髦臉蛋、魔鬼好身材加上獨特的氣質，讓她深受各大時尚精品大牌喜愛，同時因為擔任Chanel代言人受封「人間香奈兒」，不過她近日連結上的品牌名字可是另一家，居然驚喜現身在法國品牌Jacquemus創立15周年的時裝大秀！原本就跟創辦人Simon de Jacquemus私下擁有好交情的她，這次是特別飛往義大利卡布里島義氣助陣。

零贅肉美背＋高辣胸線大方露

Jennie超模出道反應兩極

▲Jennie首度走秀。。（圖／X@saintdoII）

不只只裹紅布性感入鏡拍攝15周年時裝秀的預告影片、照片，Jacquemus在6月10日正式展開的大秀上，Jennie更獻上了首度「T台處女秀」！可以看到秀場畫面中，女神換上全黑洋裝、收淨髮絲踏上國際伸展台，繞領設計大片美背、零贅肉螞蟻腰一覽無遺，甚至在胸口側邊也「性感露出側半球」，辣度爆表的造型馬上讓全網暴動啦！

雖然是第一次挑戰走秀，Jennie娥娜多姿的身段加上穩健的步伐，完全看不出來是「模特新手」，甚至連表情管理都很優秀，不過破格的造型以及新嘗試，似乎也讓部分網友、粉絲不買單，在一大票讚嘆聲中，也有許多人批評：「造型太老氣了不適合」、「女偶像變大媽了！」、「還是喜歡Jennie甜美可愛的模樣。」

▲Jennie走台步被另一名模特兒牽了手。（圖／X@jnkrated）

https://www.instagram.com/p/CuBRYM6ybvK

在伸展台上也被捕捉到可愛的小插曲，在Jennie走著台步時，隔壁與她擦肩而過的另一名模特兒居然「悄悄牽了一下女神的小手」，這種曖昧的舉動好險不是男模，其實是她的好友、曾奪得Next Top Model冠軍的韓國超模「申賢智」，兩人是演藝圈知名的閨蜜黨，似乎為了緩解Jennie初次登台的小緊張而做出的可愛舉動也被瘋傳，網友大讚是韓國足球傳奇球星「朴智星＋李榮杓」最強拍檔。

【延伸閱讀】

BLACKPINK出走YG「Jennie首吐真實心境」！台上比心撒嬌卻出事故瘋傳

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

郭雪芙頒獎尷尬20秒才念！　 爆「不會念英文」真相曝光

推薦閱讀

Sandra認「其實已結婚2年」！　愚人節嫁餐廳老闆：為了提醒自己

Sandra認「其實已結婚2年」！　愚人節嫁餐廳老闆：為了提醒自己

YTR眾量級家寧被問「同框Andy」回應了！　6字鬆口感情現況

YTR眾量級家寧被問「同框Andy」回應了！　6字鬆口感情現況

「爺孫戀」林靖恩消失半年短髮露面！　曬自拍照4字曝近況

「爺孫戀」林靖恩消失半年短髮露面！　曬自拍照4字曝近況

Junior、林萱瑜結婚了！　甜曬愛的身分證：我們剛好

Junior、林萱瑜結婚了！　甜曬愛的身分證：我們剛好

波特王才爆「陸砸錢邀台網紅」　女星真接到邀約曬內容：邊玩邊賺

波特王才爆「陸砸錢邀台網紅」　女星真接到邀約曬內容：邊玩邊賺

王仁甫一家拍「成都旅遊片」陷波特王風波！撇清拿酬勞：全程自費

王仁甫一家拍「成都旅遊片」陷波特王風波！撇清拿酬勞：全程自費

胡瓜擁5大名車身家數億　首度搭捷運還罵「靠Ｘ」民眾都噴了

胡瓜擁5大名車身家數億　首度搭捷運還罵「靠Ｘ」民眾都噴了

賴冠霖消失23天突丟震撼彈！　宣布「轉換賽道」鬆手不管878萬微博

賴冠霖消失23天突丟震撼彈！　宣布「轉換賽道」鬆手不管878萬微博

余祥銓大腸「驗出3顆腺瘤」恐變癌症！　吐真實心聲：有點SHOCK

余祥銓大腸「驗出3顆腺瘤」恐變癌症！　吐真實心聲：有點SHOCK

余天、李亞萍現身陪伴寬姐！　擔憂曝余苑綺孩子近況：又被帶走了

余天、李亞萍現身陪伴寬姐！　擔憂曝余苑綺孩子近況：又被帶走了

吃屎哥「舌吻正妹」49秒影片流出！　忘情親出口水聲全被拍

吃屎哥「舌吻正妹」49秒影片流出！　忘情親出口水聲全被拍

「半導體千金」張喬菲罹子宮頸癌！35歲做試管急喊卡動刀：謝謝寶寶

「半導體千金」張喬菲罹子宮頸癌！35歲做試管急喊卡動刀：謝謝寶寶

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Sandra認「其實已結婚2年」！　愚人節嫁餐廳老闆：為了提醒自己

YTR眾量級家寧被問「同框Andy」回應了！　6字鬆口感情現況

「爺孫戀」林靖恩消失半年短髮露面！　曬自拍照4字曝近況

Junior、林萱瑜結婚了！　甜曬愛的身分證：我們剛好

波特王才爆「陸砸錢邀台網紅」　女星真接到邀約曬內容：邊玩邊賺

王仁甫一家拍「成都旅遊片」陷波特王風波！撇清拿酬勞：全程自費

胡瓜擁5大名車身家數億　首度搭捷運還罵「靠Ｘ」民眾都噴了

賴冠霖消失23天突丟震撼彈！　宣布「轉換賽道」鬆手不管878萬微博

余祥銓大腸「驗出3顆腺瘤」恐變癌症！　吐真實心聲：有點SHOCK

余天、李亞萍現身陪伴寬姐！　擔憂曝余苑綺孩子近況：又被帶走了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Niusnews妞新聞, Jennie, 申賢智, 時裝秀, Jacquemus

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 解婕翎月底出發上海拍片！　憂捲波特王風波：真的很衰
  2. 耀樂定居杭州遭疑「收錢大外宣」！　無奈反擊：不要無止盡獵巫
  3. 「兩岸交流團」住五星、全程警車開道！律師曝真實經歷：都刻意安排
  4. 「爺孫戀」林靖恩消失半年短髮露面！　曬自拍照4字曝近況
  5. 訪問／Niel「秘密打包TEEN TOP來台」　放話爆吃：胖到7字頭再回去
  6. 吃炸雞「邊用濕紙巾擦嘴」！　金鍾國狂唸崔振赫：吃完去洗手就好
  7. 告五人超夯！入圍金曲4大獎還不夠　14個月跑全球開40場演唱會
  8. 劉在錫遭冒用身分！假廣告竟囂張稱「他是代言人」　公司將走法律
  9. 亞莉安娜「進軍韓偶像互動平台」！　續約HYBE再當BTS同門
  10. 羅志祥飛回台北「趕到邱母靈堂」見寬姐！　雙手合十：希望她好好休息

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366