邊佑錫大5歲親姊真面目瘋傳！優秀身高、五官神複製　韓網：真的像

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男星邊佑錫參演戲劇《背著善宰跑》爆紅，他擁有189公分完美的模特兒比例，還有精緻又帥氣的五官，隨著他的知名度大漲，韓網近日挖出一名疑似是大他5歲的姊姊邊仁真（音譯，변인진），雖然官方並未證實過是否姊姊本人，但相當相似的五官已經在韓網引起熱烈討論，粉絲驚呼「雖然沒有證實過這位是親姊姊，但猛然一看跟邊佑錫很像」。

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▲邊佑錫大5歲親姊真面目瘋傳，韓網都直呼很像。（圖／翻攝自Nate）



韓網近日瘋傳一位女子是邊佑錫大5歲的親姊姊，他曾在《劉QUIZ ON THE BLOCK》提及有位姊姊，他對父母至今都會說「愛你」，甚至會跟爸爸親親表達愛意，然而被問到對於姊姊也會這樣嗎？他則大笑著婉拒：「對姊姊當然不行！」嘴上雖抗拒跟姊姊有互動，但其實他跟姊姊感情深厚，據了解，他想成為模特兒也是受到姊姊的影響踏入圈內。

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▲▼邊佑錫大5歲親姊真面目瘋傳，但官方沒有認證過。（圖／翻攝自邊佑錫IG、韓網）



邊佑錫長相優秀、五官精緻，也讓粉絲相當好奇姊姊的真面目，近來韓網瘋傳一位空服員疑似是他大5歲的姊姊，女方長得眉清目秀、笑容可掬，她的眼神的部分尤其與邊佑錫相似，恰好這位被掀出來的女性姓氏也是姓邊，令大批粉絲直呼「真的很像」、「看起來非常高」、「非常漂亮，真的滿像女生版的邊佑錫」。

邊佑錫拍完《背著佑錫跑》後，目前展開亞洲巡迴見面會，他6月8日在台灣舉辦完見面會後，13日前往泰國準備活動，近日也在IG貼出超夯的人生四格挑戰，他樂觀地笑喊「阿真的很簡單」。