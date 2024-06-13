黑男胖到直逼90kg！只花2個月「體脂激降6%」對比太驚人 蛻變照曝

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber黑男因開設《街頭邱比特》單元爆紅，精實外表令人印象深刻。然而，他13日在社群網站坦言，自從跟混血女友Lucy（盧蓁）交往後，幸福到一路胖到直逼90公斤，直到最近才下定決心減肥，並在兩個月內甩掉9公斤的贅肉。

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▲黑男近年胖到直逼90公斤。（圖／翻攝自Instagram／blackmancupid）



黑男在Instagram透露，之所以動念結婚，是因為Lucy怕他年紀輕輕就因為「三高提早掛掉」，於是他決定要在結婚前開始減肥。最後，他用了8週的時間，從87.8減到78.5公斤，體脂肪也降了6%。

▲▼黑男因為女友一句話下定決心減肥。（圖／翻攝自Instagram／blackmancupid）



畫面中，可以看到黑男一開始有明顯的小腹，肌肉線條也不太明顯。然而，自從開始減肥後，他的胸部和雙臂似乎有經過訓練，腹部雖然仍有脂肪，但已經緊實不少。

▲▼黑男2個月內瘦了9公斤，體脂還降了6%。（圖／翻攝自Instagram／blackmancupid）



黑男透露在這8個禮拜以來，他並沒有刻意挨餓或做劇烈運動，純粹調整飲食習慣，並且持續多動多走，「踏出第一步是最困難的。」