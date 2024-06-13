林夏薇婚禮穿搭「超低胸白裙」惹議！同框李棟旭、佐藤健集郵男神

記者陳芊秀／綜合報導

36歲香港女星林夏薇是男星林峯堂妹，曾憑《七公主》獲得TVB《萬千星輝頒獎典禮2021》最佳女主角，2015年嫁給身家20億港幣的富豪莫贊生（Jason），成為貴婦。她近日陪老公出席朋友婚禮，並同框南韓男神李棟旭、日本男神佐藤健，原本同框照令人稱羨，不料婚禮穿搭意外引來批評。

▲林夏薇與老公出席婚禮，同框李棟旭、佐藤健。（圖／翻攝自IG）

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據港媒報導，林夏薇曬婚禮現場照，發文「Congratulations！參加婚禮也會感受到超幸福」，祝福朋友新婚快樂，一連串照片中，網友好奇問「沒看錯的話其後一個男賓客是韓星李棟旭嗎？」她回答「是的」，且另一張同框日本男星佐藤健，令眾人又驚又喜。

然而照片中，林夏薇身穿低胸白色連身裙出席婚禮。有網友批評身穿白色衣服出席韓國人婚禮是一大禁忌，網友稱「作為被邀請出席韓國人婚禮的賓客來講，選服裝可是一件十分謹慎的事情，在韓國女生絕對不能穿白色衣服去參加婚禮。象徵純潔的白色是屬於新娘的顏色，賓客們應避免穿該顏色的服飾，在韓國更是一大禁忌，尤其是女生若是穿著白色服裝參加了婚禮，可是會被罵，別人嘴上不說，心裡可能已經罵了上百遍，你這樣穿是要搶新娘的風頭嗎？」還有人批評不尊重新娘，「參加別人婚，白色禮服，低胸爆乳，不尷尬嗎？」、「這一身打扮是我想像如果出席前認婚禮的話會穿的開戰服」、「白色就算了，還低胸應該是想跟新娘battle吧」。

林夏薇與老公的合照中，身後也有女性身穿白色連身洋裝。另外也有網友認為可能是婚禮Dress code，「新娘都沒有說什麼了，別人在替她生氣」。留言串意外掀起一波討論。

▲林夏薇婚禮穿白色低胸連身裙，意外引發網友批評。（圖／翻攝自IG）