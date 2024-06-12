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陳沂近距離觀賞AV男優裸體　夥伴喘息她大叫「真的好心動」

娛樂中心／台北報導

網紅陳沂今天在SWAG《沂送地檢署》直播跟JULIA一起體驗跳蛋，還近距離看著AV男優裸體使用飛機杯，尺度越來越大，看到忘情處，陳沂還大叫「真的好心動，好想當男人！」

▲陳沂跟JULIA體驗跳蛋。（圖／翻攝SWAG）

▲陳沂(左)跟JULIA體驗跳蛋。（圖／翻攝SWAG）

陳沂說，鏡頭前自己就是嘴砲尺度而已，如果要她裸體，她會不能自然展現每個裸露的地方，雖然自己的身體在家自己看覺得蠻漂亮的，但若要給公眾看，自己又有容貌焦慮，還是不敢把自己身體給群眾看。

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▲陳沂跟JULIA體驗跳蛋。（圖／翻攝SWAG）

▲陳沂伸手摸跳蛋。（圖／翻攝SWAG）

一另一位直播主JULIA提到，以前會被客戶意淫，陳沂卻認為，會被意淫，就是證明自己超正，也鼓勵她藉此多創高業績，JULIA離職原因是PO限動，可以聊天，JULIA說：「我的限動就會弄一個裡面沒穿小褲褲的畫面等等，但撐了三個月，覺得又要經營又要上班會爆肝，就決定要專心做SWAG。」

▲陳沂跟JULIA體驗跳蛋。（圖／翻攝SWAG）

▲陳沂跟AV男優對戰。（圖／翻攝SWAG）

不過JULIA被粉絲用地震模式逗弄時，透露曾經被震兩個小時，會陰外面玩到破皮，陳沂說自己業配過跳蛋，跟女性情趣用品，有的產品還可看到陰道內部，JULIA還放話要開發陳沂的G點，不過陳沂在現場看到ＡＶ男優在她面前自嗨，大「真的好心動」，也好想當男人，現場還輔助男優自嗨，尺度越來越開。

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