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蕭煌奇週六高雄開唱！ 黃小琥友情站台酬勞曝光了

記者葉文正／台北報導


金曲歌王蕭煌奇即將於6月15在高雄流行音樂中心開唱，今（12日）為總彩排日，蕭煌奇特別邀請號稱「滅絕師太」的黃小琥擔任《朋友你現在好嗎？》演唱會嘉賓，蕭煌奇表示，剛出道時黃小琥曾帶領他到各地的PUB演出，從此結下好交情，這次友情站台竟一直未談及酬勞，讓蕭煌奇相當感動，兩人將在演唱會中對唱經典情歌！
▲蕭煌奇高雄要開唱了。（圖／年代提供）

▲蕭煌奇高雄演唱會要開唱了。（圖／年代提供）
蕭煌奇個人演唱會《朋友你現在好嗎？》是他出道20年的重要里程碑，曾拿過4座金曲獎的蕭煌奇，唱功及創作實力備受肯定，這次在演唱會中將挑戰唱跳、柔術等橋段，帶給粉絲耳目一新的視覺、聽覺享受！對於本週六的演唱會，蕭煌奇表示，音樂、舞蹈的部分都早就準備好了，而曾在殘障亞運獲得銅牌的他，將把柔道表演搬上舞台，告訴大家即使看不見 ，很多事情還是可以辦的到的。
▲蕭煌奇高雄要開唱了。（圖／年代提供）

▲好友黃小琥是特別嘉賓。（圖／年代提供）
在演唱會中，蕭煌奇特別邀請「滅絕師太」黃小琥擔任重量級嘉賓，蕭煌奇表示，這次演唱會能請到小琥姐相當興奮，終於成功「請琥下山」，兩人的緣分源於他音樂事業剛起步時，黃小琥曾經帶他到全台各地的PUB、夜店演出，讓他逐漸打開知名度，在為黃小琥寫下紅遍大街小巷的《沒那麼簡單》後，從此邀約不斷，讓他在樂壇得到更多機會，才有今天的演唱會。

蕭煌奇進一步表示，對於能邀請到黃小琥到場演唱，一直不知道該付多少酬勞才能請到她蒞臨，但沒想到黃小琥至今都沒有提及任何酬勞，兩人也約定好要互為演唱會嘉賓，以回報感激之情。而黃小琥則說，蕭煌奇的努力和才華是大家有目共睹的，不是簡單的言語就可以表達，他也把握每一次的舞台，一定能帶給粉絲最好的表演！

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