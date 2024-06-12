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胡歌甩光環：拍攝現場沒有明星！　《繁花》被王家衛磨三年壓力爆

記者蕭采薇／台北報導

大陸藝人胡歌12日睽違6年再度訪台，受邀與台灣青年影視工作者對談。胡歌現場鼓勵年輕創作者：「不要害怕出錯。」而近年中國流行流量明星，胡歌卻不這樣想，他說：「拍攝現場是沒有明星只有演員，明星只在放映現場出現。明星也不是一個人，是很多人一起造成的。」

▲▼演員胡歌《對話青年》-胡歌。（圖／記者周宸亘攝）

▲胡歌受邀來台，在《對話青年》論壇與台灣年輕創作者交流。（圖／記者周宸亘攝）

他在影集《繁花》中飾演「寶總」，意氣風發，但王家衛出名的會磨戲，一拍就是三年。胡歌說：「《繁花》拍攝到最尾聲的時候，每個演員和劇組都承受巨大壓力，真的是筋疲力盡。那時很需要放鬆的狀態，後來接著拍《走走停停》裡的失敗青年，很自然就走到那個狀態。」

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現場有觀眾提問，會給年輕的演員什麼建議？胡歌拿自己舉例，出道時非常容易緊張，到現在都還有一點。那時他問過前輩要怎麼克服？有人建議他唱歌、說垃圾話，但胡歌都覺得不太適合自己。

▲▼演員胡歌《對話青年》-胡歌。（圖／記者周宸亘攝）

▲胡歌睽違6年再度訪台。（圖／記者周宸亘攝）

最後他把目光和在自己的興趣「騎車」上，胡歌說：「我喜歡騎摩托車，我都會想『在工作現場沒有人能騎得比我好』，就給自己吹。這招很管用，慢慢就會找到自信，也就不緊張。」

胡歌也藉此帶到另一個好演員的核心議題，就是好好生活。胡歌說：「我以前有個誤區，認為角色和生活中的自己差越遠，就說明演得越好。但其實不管塑造什麼角色，都離不開自己。」

▲▼演員胡歌《對話青年》-胡歌。（圖／記者周宸亘攝）

▲胡歌與台灣年輕創作者交流，分享自身經驗。（圖／記者周宸亘攝）

就像拍攝《繁花》時，故事背景的上海就是胡歌的故鄉，也是他成長的年代。胡歌說：「我要謝謝王家衛導演，我覺得他拍出上海我記憶中做溫暖最美好的時光。用他的影像去再現了我的記憶，也對自己的故鄉有更深一層了解。現在再看上海，更能感受到這座城市的包容和多元。」

▲▼王家衛首部電視劇《繁花》台灣首播。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

▲胡歌在《繁花》中飾演「寶總」，他也感謝導演王家衛，拍出自己記憶中的上海。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

有一場在上海南京東路拍攝的戲，當時王家衛要求胡歌「你看到的不是一個具體的人，可能是是自己的童年或童年場景。」而胡歌腦海中，就與小時候媽媽牽著他的手，穿過南京路小巷的畫面重合，「所以說，生活就是創作者最好的養份，最真實、最深刻。」

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