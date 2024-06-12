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唐治平拒認母屍！鄭弘儀提「關鍵疑點」：會不會大家誤會他

唐治平不承認遺體為其母親。（圖／翻攝畫面）

▲唐治平73歲母親3日陳屍住家社區頂樓，不過唐治平否認該具遺體是母親。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

45歲藝人唐治平的媽媽近日過世，而唐治平至今仍拒絕認屍，因為「我媽從不穿綠色衣服」、「臉看起來不是我母親」。對此，主持人鄭弘儀表示，「其實我也覺得會不會大家誤會他？」

活動主持人呂如中在《新聞挖挖哇》說，他覺得大家很奇怪，為什麼不相信唐治平，因為唐都說不是他媽媽，可能真的不是他媽。呂如中表示，如果是他媽媽失蹤他一定會瘋掉，他看到唐的狀況，他會選擇相信唐，一般人媽媽失蹤不會這樣。

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鄭弘儀表示，大家會不會誤會唐治平。（圖／翻攝自新聞挖挖哇）

▲鄭弘儀談到唐治平。（圖／翻攝自新聞挖挖哇）

鄭弘儀說，「會不會大家誤會他？」但即使是他人母親，也會有別人指認。呂如中表示，唐在鏡頭面前太冷靜，讓他覺得不可思議。

不過，媒體人羅友志認為，警察處理非意外死亡手續非常嚴謹，以前會看口卡，還有戶政資料，「再不濟也可以用指紋比對，警方已經發死亡證明了嘛。」鄭弘儀指出，唐說那不是他媽，但大家都說是他媽，他必須領死亡證明。

諮商師林萃芬說，解離就是不能接受現實的生活，意識跟人解離開，多重人格跟附身也是一種解離，會出現不真實感，唐還是有去認屍，對他的衝擊還是大的，他無法接受母親離世。

媒體人呂文婉表示，過去唐治平跟媽媽常有爭執，但沒有消失那麼久過，有人說唐狀況不穩，所以常喝酒，也常在社區晃來晃去喝酒，其二是唐跟媽媽意見不合，唐愛乾淨想找人拿打掃家裡，但媽媽不肯，因為他連房租都繳不出來，而唐拍戲狀況也不穩，可能喝酒有幻覺什麼的，大家也不知道。

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新聞挖挖哇, 鄭弘儀, 唐治平, 周刊王

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