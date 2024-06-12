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張信哲杜拜開唱成華人第一　揭最大遺憾：有可能要去補

記者蔡琛儀／杜拜報導

金曲歌王張信哲9日在杜拜開唱，也是第一位在杜拜舉辦個人大型演唱會的華語歌手，他在慶功訪問上笑說，一開始聽到要在杜拜開唱，「我想說真的假的啦，有人要聽嗎？」

▲▼張信哲杜拜。（圖／潮水音樂提供）

▲張信哲杜拜開萬人演唱會，成華語界第一人。（圖／潮水音樂提供）

不過原本演出是在二月進行，但因杜拜暴雨成災導致延期、換場地，他透露原本要演出的杜拜媒體城圓形劇場因暴雨導致座位底下的土大量流失，還因此造成附近好幾棟樓停水停電。他坦言得知要延期後，最擔心就是「華人第一」這個頭銜被別人捷足先登，加上檔期卡很緊，八月太熱、七月有齋戒月，也擔心在回教國家演出會不會限制很多，但實際到了現場才發現這些都不是什麼太嚴重的問題。

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至於演唱會是否有計劃返場台灣？張信哲坦言場地真的太難搶，被問到有沒有考慮大巨蛋，他自嘲：「周董都還輪不到，還輪得到我？」而他年底結束亞洲巡演後，就要開啟海外演出，下半年也計畫推出新專輯。

▲▼張信哲杜拜。（圖／潮水音樂提供）

▲張信哲原本2月就要在杜拜開唱，因遇到暴雨延期至6月。（圖／潮水音樂提供）

他也談到最遺憾也最想完成的，就是2020年因疫情取消、位於倫敦「皇家阿爾伯特音樂廳」（Royal Albert Hall）的演出，「接著下來就看怎麼安排，年底走完就去海外，有可能要去補遺憾。」

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