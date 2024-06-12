Albee轉正面「溢出渾圓胸型」衣服包不住！　消瘦神隱2周曝超辣近照

記者劉宜庭／綜合報導

女星Albee（范乙霏）將近2周時間未更新社群網站，直到昨（11日）才發文分享最新近況，她表示除了聲音暫時消失外，其他一切都很好，同時附上在日本拍攝的一系列性感美照，辣翻大票網友。

▲Albee更新近況。（圖／翻攝自Albee臉書）



距離Albee上一次發文，已經是5月30日的事情，如今相隔近2周終於更新近況，她在貼文中提到：「嗨，我還活著，除了聲音不見了，其他都很好。」這讓粉絲既關心又鬆了一口氣。

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此外，Albee也分享了種花的成果：「每天用愛灌溉的牽牛花終於長出花苞，感覺就快要開花了，超級期待。」這顯示出她對生活中小確幸的珍惜和期待。

▲Albee正面照辣翻網友。（圖／翻攝自Albee臉書）

格外引人注意的是，在文中附上的照片中，Albee現蹤日本街頭，穿著一件深粉色毛絨外套，搭配黑色短裙和長筒靴，整體造型時尚且充滿活力，對著鏡頭露出甜美笑容；而當她一轉身面向鏡頭，渾圓胸型頓時成為眾人目光亮點之一，粉色平口幾乎包不住傲人上圍，引來不少網友驚呼「哇」、「身材好」、「犯規」。

另外，也有不少網友留言表示「瘦了」。對此，其實Albee早在5月底就曾透露原因：「別問我怎麼變瘦，每天忙到沒時間吃飯就會瘦了。」