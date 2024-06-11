謝金燕錄影痛揭幼時陰影：我是沒童年的傢伙！全場尷尬　掀父女糾葛

記者田暐瑋／綜合報導

謝金燕參加陸綜《乘風2024》（又稱：浪姐5），目前已經闖入節目總決賽，節目中她與陳昊宇、萬妮達等人一起搭遊覽車出遊，分享自己帶有獅子圖案的灰色後背包，惹得其他來賓笑說：「姐真的很年輕有童心。」她突然脫口自嘲：「我沒有童年。」心酸發言讓現場氣氛瞬間突變。

▲謝金燕與豬哥亮。（圖／翻攝自謝金燕臉書）

謝金燕近日在節目中秀出可愛包包，滿意笑說：「好像初中生的包包！」當聽到其他來賓稱讚她有童心時，突然感慨說：「我是沒有童年的傢伙。」陳昊一聽顯得十分不捨，趕緊打圓場表示：「姐姐你不要這樣講，講得我突然有一點心酸。」萬妮達則試圖轉移話題，談起自己童年時的補習生活，「我的童年一直在補習，也不知道補到哪裡去。」

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事實上，謝金燕與父親豬哥亮的關係曾長達18年時間處於疏遠狀態，直到2016年在小巨蛋演唱會上，她公開家庭內的矛盾，讓豬哥亮感到非常心寒表示：「女兒好毒喔。」然而，當豬哥亮因大腸癌病重時，父女關係終於得到和解，謝金燕在父親的病榻前重修舊好，她形容那段時光：「每天我們互相道愛、道歉、道謝、道晚安。」

▲謝金燕自嘲是沒童年的傢伙。（圖／翻攝自微博）