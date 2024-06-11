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Apple懷孕和老公爆爭執！遭怒吼「為何休假還要陪產檢」委屈獨自奔醫院

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》明（12日）播出「氣死我了！老公只會幫倒忙，孕婦抱怨大會」，Apple曾因為產檢和老公起爭執：「懷孕期間很累、不舒服，他都覺得妳誇張了，那我也知道醫生很忙，所以產檢我幾乎都自己去，正好有一次產檢時間是我老公休假，我馬上就跟他講時間要留下來，但前一天他加班到很晚，隔天起床臉色就很糟，一路上他也都不講話。」

▲▼蘿莉塔。（圖／中天綜合台提供）

▲Apple和老公因為產檢吵架。（圖／中天綜合台提供）

Apple覺得老公難得休假，便邀約老公產檢後去約會，不料卻被拒絕：「他說有病人要緊急處理，處理完後還要打球，我就有點不高興，他沒有要把之後的時間留給我，他就突然爆掉說『妳想怎樣，為什麼我休假還要陪妳產檢？我累死的話，有沒有人關心我』，所以之後的產檢，我也都自己去，醫院看我都一個人，也覺得我好可憐。」

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▲▼蘿莉塔。（圖／中天綜合台提供）

▲楊晨熙老公害怕進產房。（圖／中天綜合台提供）

楊晨熙老公因為怕血不敢進產房，「我覺得是心意問題，生產時他就說『我真的會怕，妳可以自己去生嗎？或者找別人陪妳』，這真的很荒謬，我是要找隔壁老王陪嗎？」最後楊晨熙老公在阿嬤的陪伴下，才硬著頭皮進產房：「只是我要專注生產，還要顧著他，我一直大叫『不要讓他看到血』，因為我很怕他暈倒，造成醫護人員麻煩。」

但讓她更意外的是老公竟連剪臍帶都不肯幫忙：「他一直不要，可是我覺得剪臍帶是很有儀式感的事，於是我就自己剪，醫生也說『妳是我從業以來，第一個自己剪臍帶的產婦』。」



 

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