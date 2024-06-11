薔薔親妹遭疑做詐騙「真實職業曝光」！曾在路邊擦鞋　全身剩4000元

記者田暐瑋／綜合報導

藝人薔薔（林嘉凌）以直率敢言的風格，受到許多人喜愛，近年更跨足YouTube領域，妹妹林嘉珍也很常入鏡因而爆紅，卻有部分聲浪質疑她在從事詐騙行業。對此，林嘉珍也親自說明真正職業，多年前決定離開父親公司的舒適圈，全身只有9000人民幣到上海打拼，如今已是資深廣告人。

▲薔薔妹妹真實職業曝光。（圖／翻攝自薔薔臉書）



林嘉珍在小紅書上回應外界對她的職業質疑，透露一開始在父親的公司工作，但因為千金身分，同事都不敢把工作交給她，父親安排她監督員工，「後來呢每天在公司就沒事做，所以我爸每天就叫我阿斗。」她覺得這不是長久之計，於是偷偷存了工資，帶著僅有的9000人民幣（約3.6萬元台幣）離開了父親的公司獨自到上海闖闖。

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這筆錢被用來支付每月4000人民幣（約1.6萬元台幣）的房租，扣掉電話費、購買必需品，剩餘的錢只剩1000多人民幣（約4000元台幣）來應付基本生活開銷。在上海她四處求職，卻因缺乏相關工作經驗，多次被拒絕，後來找到了一份銷售清潔用品的工作，報到後卻發現是在路邊幫忙擦鞋。

▲薔薔妹妹真實職業曝光。（圖／翻攝自薔薔妹妹小紅書）



最後透過朋友引薦，進入了一間知名影視公司工作，逐漸累積經驗，中間更換過不少大型廣告公司，現在已經是個資深的廣告人，拿過無數獎項。許多網友質疑她在上海的生活是靠父親的資助，但林嘉珍強調這些年完全是依靠自己的努力維持生活和工作，直到去年年底，父親才第一次轉給她100萬台幣，認可她多年來的努力。