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Albee算塔羅被警告「很多人想上妳」！男師嗆：小三臉 她冷靜回答了

記者潘慧中／綜合報導

Albee（范乙霏）口條流利，成為不少談話性節目的常客。她近日便上《哈囉你有事嗎》透露，有次去算塔羅牌時，老師竟語出驚人地說：「很多人想上妳！」面對頻頻被出言挑釁的情況，她越聽越傻眼。

▲▼Albee。（圖／翻攝自YouTube／哈囉你有事嗎）

▲Albee被塔羅牌老師說「很多人想上妳」。（圖／翻攝自YouTube／哈囉你有事嗎）

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Albee透露前陣子在朋友推薦下，算了一間號稱很準的塔羅牌店，未料男性老師對她的態度並不是很友善。一翻完塔羅牌，老師就警告她最近要小心「感情不順」！

▲▼Albee。（圖／翻攝自YouTube／哈囉你有事嗎）

▲Albee被老師警告「感情不順」。（圖／翻攝自YouTube／哈囉你有事嗎）

由於那陣子並沒有談戀愛，Albee便好奇追問「那要怎麼不順」。沒想到，老師當場直言：「就是很多人想上妳！」她聽完雖然傻眼，仍保持冷靜反問：「可是他們想上我，不代表我要給他們上啊？！」

▲▼Albee。（圖／翻攝自YouTube／哈囉你有事嗎）

▲Albee聽完一臉疑惑。（圖／翻攝自YouTube／哈囉你有事嗎）

未料，塔羅牌老師一邊指著Albee、一邊跟她朋友說：「妳不覺得她長得一臉小三臉嗎？」Albee當場露出困惑的表情表示，她的個性強勢，「我沒有辦法當小的」，同時也無奈心想可能是因為不認識的關係，所以光看臉或聽聲音就容易誤會她愛當小三。

▲▼Albee。（圖／翻攝自YouTube／哈囉你有事嗎）

▲▼Albee還被嗆長得小三臉。（圖／翻攝自YouTube／哈囉你有事嗎）

(外送稿用)▲▼Albee。（圖／翻攝自YouTube／哈囉你有事嗎）

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