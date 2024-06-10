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麋先生端午突宣布「重磅喜訊」　歌迷一聽暴動：等12年了

▲▼ 麋先生演出風靡不少歌迷。（圖／相信音樂提供）

▲ 麋先生演出風靡不少歌迷。（圖／相信音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

金曲樂團麋先生MIXER昨（9日）在端午佳節驚喜公佈「立蛋」成功好消息，原來是麋先生成團12年，將在9月21日於台北小巨蛋舉辦萬人大型演唱會，首度攻蛋讓歌迷又驚又喜，聖皓日前在演出時帶著團員激情宣布等待12年的好消息，麋先生喊道：「謝謝所有人，我們又一起完成了4場秒殺演唱會，接下來我們一起去吧，一起去那個想像中的地方，一起再完成一些意想不到的事吧！9月21日，我們一起去『台北小巨蛋』！」

▲▼ 麋先生將首度攻蛋演出。（圖／相信音樂提供）

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▲麋先生將首度攻蛋演出。（圖／相信音樂提供）

麋先生歌唱實力驚人，現場演出被歌迷大讚「必看」，使盡全力嗨翻全場，首首金曲《天生寂寞》、《廢廢》、《壞蛋》等經典歌曲感染氣氛推向高潮，多首歌曲合唱讓吉他手小B笑說：「大家唱得很好聽，歡迎大家之後一起到921包廂繼續唱（意指9月21日）！」成團多年默契的妙語如珠也讓歌迷笑開懷，在點歌時間「麋先生的練團室」時，將歌迷點的歌曲《巴掌》，誤聽為「肉粽（閩南語）」，主唱聖皓更藉此機會祝大家「端午節快樂」，將演唱的歌詞中提到「巴掌」直接改成「肉粽」，讓高雄充滿濃濃的過節氣氛。

麋先生的超高人氣接獲不少合作廠商邀約，此次與飲料深入合作，將為其打造廣告指定曲，也特別舉辦社群活動，人手一罐與麋先生合照，歌迷們拍完照也捨不得離場，持續陪伴麋先生到半夜，不斷吶喊恭喜，驚呼：「簡直是演唱會後的浪漫約會。」歌迷們也謝謝麋先生讓他們敲碗成功，他們說：「好開心有機會參與麋先生的第一次，一起踏上全新的里程碑。」
 

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