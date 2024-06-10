孫鵬首度鬆口道歉！ 狄鶯鬧離婚9天「一時情緒」挽回二婚內幕曝光

記者潘慧中／綜合報導

孫安佐日前在泰國呼麻闖民宅一事傳回台灣後，不只引發社會譁然，媽媽狄鶯還喊出要與孫鵬離婚。鬧了9天離婚後，狄鶯10日於社群網站上傳夫妻合照，爭執似乎暫告一段落，對此，老公孫鵬也回應了。

▲孫鵬和狄鶯的爭執暫告一段落。（圖／資料照）



孫鵬向《三立新聞網》坦言，前陣子和狄鶯的緊繃關係已經沒事了，「我們家本來就沒事，就是一時情緒。」至於老婆與大姑之間的事，他透露已和妻子道歉並獲得諒解。

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事實上，孫鵬與狄鶯原本是戲劇螢幕情侶，1998年步入婚姻並育有孫安佐，卻在2000年宣布離婚。經歷感情波折後，兩人2007年復合再婚，並舉行盛大的婚禮。

▲狄鶯和孫鵬本來是螢幕情侶。（圖／資料照）



孫鵬曾在《11點熱吵店》談及與狄鶯重修舊好的內幕，他坦言當時看到2歲的孫安佐，心疼不已，認為父母離婚對小孩來說是不公平的，孩子需要一個完整的家庭，因此向女方提議復合，「我們還是彼此給對方這個機會，為了這個兒子。」

▲孫鵬當年為了孫安佐決定和狄鶯復合。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



此外，孫鵬當時也明確地跟狄鶯說，如果還是想離婚，他只有一個條件，那就是等孫安佐18歲成年後，「我永遠一個原則，只要你的小孩未成年，就不要提離婚兩個字」，言談中滿是對兒子的疼愛。

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